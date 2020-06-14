不用遠赴雲林古坑！台北市中山區復華公園種滿滿咖啡樹

上班前人手一杯的咖啡，幾乎成了現代的都市生活常態，但品味咖啡之餘，想一睹咖啡樹的廬山真面目，其實並不用遠赴雲林古坑，在台北市中山區的復華公園，是全市唯一一座以咖啡為主題的特色公園，輕鬆近距離觀賞世界主要咖啡豆品種。

台北市工務局表示，復華公園從專屬咖啡杯座椅的可愛陽傘，到磨石滑梯的彩繪等，都充滿著咖啡意象，另外，位於中正區的台北植物園內，在欽差行台與腊葉館之間，也種植了數株咖啡，在悠閒的週末裡置身於寧靜的園區中，讓平日累積的壓力獲得釋放。

咖啡原產於非洲，台灣咖啡自1884年，由英國人由馬尼拉引進咖啡種苗，除了雲林古坑之外，花蓮瑞穗的舞鶴台地、南投惠蓀林場、嘉義阿里山、臺南東山等地，都是種植咖啡較多的地區。

台北市工務局長林志峯表示，咖啡因結實鮮紅美麗，也是優美觀賞樹，目前具經濟價值的咖啡品種有三種，分別為阿拉比卡咖啡（又稱阿拉伯咖啡，又名小果咖啡、小粒咖啡）、羅布斯塔咖啡（又稱剛果咖啡，又名中果咖啡、中粒咖啡）、賴比瑞亞咖啡（又稱利比利亞咖啡，又名大果咖啡、大粒咖啡）。

其中，阿拉比卡咖啡，比較難栽種，喜歡溫和的白日和較涼的夜晚，需要種植在高海拔的傾斜坡地上，但因其香氣佳，味道柔順，咖啡因低，實際上生產量佔世界總產量約70%；羅布斯塔咖啡的適應性極強，在平地就可以生長得很好，栽種較為容易，但味道苦烈、咖啡因高，所以生產量僅佔世界總產量約30%。