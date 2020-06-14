台南左鎮化石園區人氣夯 第52萬遊客幸運兒出爐

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬遊客今出爐，除登山帽等系列禮物，還可1年內與另一人結伴無限次入園，羨煞在場遊客 。

在市長黃偉哲見證下，左鎮化石園區今正式達成52萬人次入園，辦理「2020我愛你－52萬名探險家達陣」活動，由來自嘉義市林森國小小朋友黃聖倢幸運中選，黃頒發「1＋1，1年無限入園年票」；1年內可與1名陪同者無限暢遊園區，另外還有早坂犀登山帽、演化天空掛帳、早坂犀提袋、園區明信片四款、koko玩偶等。

而第52萬前後遊客，也獲得早坂犀牛提袋、演化天空掛帳、園區明信片四款、koko玩偶。

黃聖倢的媽媽盧怡君表示，先前就多次聽朋友提起左鎮化石園區值得一看，今帶著父母親和兩個女兒一起來玩，沒想到成為紀念活動的幸運得主。

黃偉哲表示，左鎮化石園區是國內少數的化石主題園區，可提供家長與親子間非常好的親子教育、自然教育、科學教育，充滿知識性與娛樂性，開幕至今約1年，已吸引52萬人次遊客。第2期計畫將會使園區更具可看性。

黃偉哲說，左鎮化石園區開幕後，為總人口約僅4000多人的左鎮區注入新生命力。未來將在園區前增加農特產品展售攤位，提供在地農民前往展售竹筍、香蕉、芒果等左鎮在地特產。

立委郭國文表示，左鎮化石園區與鄰近的山上花園水道博物館營運後，每到假日總是吸引大批觀光人潮，顯示黃偉哲率領的市府團隊真的很到位行銷。

文化局長葉澤山說，為營造活動氛圍，園區也在服務台以吉祥物KOKO小玩偶為主角，布置出溫馨的拍照小角落，並在今天首賣吉祥物小玩偶，每隻定價199元。