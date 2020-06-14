快訊

王浩宇收子彈案…信從內湖寄出 警過濾45支局上萬信件

今年將二度入梅？ 氣象局：台灣出梅平均落在6月中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／照顧偏區左鎮鄉親 台南綠28小黃公車今營運

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
照顧偏區鄉親，台南市小黃公車綠28今在左鎮區正式啟用。記者謝進盛／攝影
照顧偏區鄉親，台南市小黃公車綠28今在左鎮區正式啟用。記者謝進盛／攝影

照顧左鎮偏區鄉親，台南市小黃公車新闢綠28線鄉親反應佳，市府交通局今正式啟用，除有固定往返共6班次，行駛左鎮果菜市場至草山里活動中心，也可前一天預約搭乘。

包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、交通局長陳德銘、左鎮區長李燿州及多名左鎮區里長與會，黃偉哲表示，過去一直沒有公車服務的左鎮二寮及草山地區，從5月25日起新闢綠28小黃公車路線迄今，鄉親反應熱烈，他特別感謝負責營運的中華衛星大車隊董事長蔡榮輝，左鎮小黃公車開通初期，蔡親自上線服務。

黃偉哲表示，左鎮地區屬山線環境，道路交通常受天候影響，市府特別規劃以計程車型的小黃公車行駛草山、二寮地區，更切合在地特性，與地方校車共同服務在地學子。

陳德銘指出，以往本市小黃公車多半是替代行駛原有公車路線，這次開通的「綠28」小黃公車，是從無到有的全新服務；自5月25日通車開始，就有就讀左鎮國中學生天天使用，至今服務已達近百人次。

王銘德表示，今年爭取小黃公車第二期107萬元經費共規劃6條路線，其中在左鎮區新闢「綠28」路線，每日提供6固定班次由左鎮果菜市場往返二寮里與草山里，單趟約40分，更可於左鎮果菜市場站轉乘綠幹線往返玉井及台南，相當便利。

交通局指出，「綠28」路線，除比照公車固定路線、站牌及班表，也提供預約彈性運輸服務，只要2人以上，搭車前一天下午5點前，可致電中華衛星大車隊(06)2912222預約，且站牌1公里範圍內均可預約上下車，預約時段為上午6點到晚間10點。

收費方式則比照大台南公車收費，各項優惠也相同，使用電子票證上下車皆完成刷卡，可享有基本里程26元免費，持市民卡乘車亦比照公車優惠，市民學生卡除8公里免費外再打85折。

公車 黃偉哲 陳德銘

延伸閱讀

南市環保艦隊 清315公斤海廢

萬粽一心！台南北門仁安宮包粽1萬4千顆「驅除疾厄」

台南市環保艦隊323艘成軍 將軍漁港清出爆量垃圾

惡靈退散！台南推出限定「八家將乖乖」 一定要乖乖

相關新聞

動保團體推TNVR 促雲林縣府建置動物醫療教育園區

自台南北上雲林舉辦絕育活動的TNVR結紮團隊，12日開始協助誘捕虎尾、元長、大埤、斗南、西螺、二崙及褒忠等地的流浪犬貓，...

不用遠赴雲林古坑！台北市中山區復華公園種滿滿咖啡樹

上班前人手一杯的咖啡，幾乎成了現代的都市生活常態，但品味咖啡之餘，想一睹咖啡樹的廬山真面目，其實並不用遠赴雲林古坑，在台...

台南左鎮化石園區人氣夯 第52萬遊客幸運兒出爐

台南左鎮化石園區去年5月啟用後人氣夯，第52萬遊客今出爐，除登山帽等系列禮物，還可1年內與另一人結伴無限次入園，羨煞在場...

影／照顧偏區左鎮鄉親 台南綠28小黃公車今營運

照顧左鎮偏區鄉親，台南市小黃公車新闢綠28線鄉親反應佳，市府交通局今正式啟用，除有固定往返共6班次，行駛左鎮果菜市場至草...

她獲移民署築夢獎金 養黑水虻餵雞還能做公益

移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，28位獲獎者的築夢成果已經在今年6月6日辦理線上成果發表，包括移民署全球資訊網、新...

廟前廣場停車要收費？ 恐違法

民間私設停車場日增，台南市有廟宇也跟進，將廟埕原本免費停車空間改畫停車格並收費，有的是向香客收取香油錢，100元香油錢換...

一位難求！南市府獎勵設停車場

市區停車位一位難求，引發民眾抱怨，台南市府以減免地價稅、補助興建經費獎勵設停車場，希望減少閒置空地與車位不足壓力。

台南志工助弱勢修屋 擬推全台

副總統賴清德在擔任台南市長期間，推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，由台南市府勞工局結合各工會的修繕志工，為職災、弱勢戶修繕房屋...

南市環保艦隊 清315公斤海廢

台南市政府環保局昨天在將軍漁港舉辦「109年世界海洋日-護海大聯盟」活動，台南市7處漁港環保艦隊代表接受市長黃偉哲授旗，...

畢業典禮1國多制 邀請家長、戴口罩、量體溫作法不一

台南市多數高中的畢業典禮是6月15日，國中小則是24日，雖然疫情已解封，畢業典禮採實名制，沒有人數限制，但學校作法還是不...

影／8年前遭縱火 新營醫院北門分院投入3億整建開工拚轉型

台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」101年10月23日歷經縱火事故，經衛生福利部提出「新營醫院北門分院轉型多元...

圓偏鄉孩子小提琴夢！ 後塘國小小提琴社開班了

「圓偏鄉孩子的小提琴夢！」嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小學童，想學小提琴，卻缺乏資源，經校長周育賢奔走，獲縣府教育處、嘉義彩虹...

熱門新聞

高市校園上呼吸道群聚感染 初步排除新冠肺炎可能

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

桃園八德興豐路驚見新測照桿搶錢？警方釋疑

楊梅住宅區光電種電 居民憂光害、室內溫度升高

影／大甲媽祖跨過濁水溪抵雲林 顏清標現身全場

影／顏清標不放心一路跟 還在西螺大橋掌轎護送大甲媽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。