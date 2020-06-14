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影／照顧偏區左鎮鄉親 台南綠28小黃公車今營運
照顧左鎮偏區鄉親，台南市小黃公車新闢綠28線鄉親反應佳，市府交通局今正式啟用，除有固定往返共6班次，行駛左鎮果菜市場至草山里活動中心，也可前一天預約搭乘。
包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、交通局長陳德銘、左鎮區長李燿州及多名左鎮區里長與會，黃偉哲表示，過去一直沒有公車服務的左鎮二寮及草山地區，從5月25日起新闢綠28小黃公車路線迄今，鄉親反應熱烈，他特別感謝負責營運的中華衛星大車隊董事長蔡榮輝，左鎮小黃公車開通初期，蔡親自上線服務。
黃偉哲表示，左鎮地區屬山線環境，道路交通常受天候影響，市府特別規劃以計程車型的小黃公車行駛草山、二寮地區，更切合在地特性，與地方校車共同服務在地學子。
陳德銘指出，以往本市小黃公車多半是替代行駛原有公車路線，這次開通的「綠28」小黃公車，是從無到有的全新服務；自5月25日通車開始，就有就讀左鎮國中學生天天使用，至今服務已達近百人次。
王銘德表示，今年爭取小黃公車第二期107萬元經費共規劃6條路線，其中在左鎮區新闢「綠28」路線，每日提供6固定班次由左鎮果菜市場往返二寮里與草山里，單趟約40分，更可於左鎮果菜市場站轉乘綠幹線往返玉井及台南，相當便利。
交通局指出，「綠28」路線，除比照公車固定路線、站牌及班表，也提供預約彈性運輸服務，只要2人以上，搭車前一天下午5點前，可致電中華衛星大車隊(06)2912222預約，且站牌1公里範圍內均可預約上下車，預約時段為上午6點到晚間10點。
收費方式則比照大台南公車收費，各項優惠也相同，使用電子票證上下車皆完成刷卡，可享有基本里程26元免費，持市民卡乘車亦比照公車優惠，市民學生卡除8公里免費外再打85折。
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