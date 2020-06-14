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她獲移民署築夢獎金 養黑水虻餵雞還能做公益

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導
吳施珊（左2）與丈夫吳建權(右1)至週邊社區做公益。圖/移民署提供
吳施珊（左2）與丈夫吳建權(右1)至週邊社區做公益。圖/移民署提供

移民署辦理「新住民及其子女築夢計畫」，28位獲獎者的築夢成果已經在今年6月6日辦理線上成果發表，包括移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及築夢計畫臉書粉絲專頁等都可以看到，並同步播放築夢紀實影片。

邱豐光說，移民署鼓勵新住民將個人夢想結合社區公益，今年增設社會公益組，目的是希望新住民的築夢成果能嘉惠更多民眾。其中社會公益組獲獎者吳施珊，利用現在最流行的養雞飼料「黑水虻」處理社區廚餘廢棄物，成為社區的環保尖兵。

來自大陸廣東的吳施珊，一家人在雲林縣四湖鄉飛沙村務農，透過築夢獎金在自家的農地上搭建網室和圍棚，用黑水虻幼蟲，作為養雞的飼料。由於黑水虻以廚餘為食，她收集左鄰右舍的廚餘養殖黑水虻，成蟲的黑水虻成為雞隻的天然飼料，可讓雞減少施打抗生素，健康的雞隻產出高營養的雞蛋，又提升食安品質，飼養的殘餘物質又成為堆肥，施用於已經鹽化的貧瘠土地。

吳施珊用自己名字「吳施珊」的諧音，將自家生產的雞蛋取名為「543」雞蛋。在築夢期間，新冠肺炎疫情大流行，她將543雞蛋送給弱勢家庭及社區診所醫護人員，透過她的公益回饋活動，幫助社區共同對抗新冠肺炎。

移民署說，近年持續辦理許多協助新住民及其子女的培力計畫，築夢計畫則激發了他們的創意與潛能，希望在台灣社會生活的新住民都有機會實現自己的夢想。

吳施珊(右)至弱勢家庭送雞蛋。圖/移民署提供
吳施珊(右)至弱勢家庭送雞蛋。圖/移民署提供

移民署 新住民 雞蛋

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