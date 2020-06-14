大甲媽遶境 虔誠信徒設涼水站長達17年

大甲媽遶境今天上午將抵達嘉義縣，嘉義縣新港虔誠信徒嚴振祥沿線準備免費涼水、麵包站已長達17年，嚴振祥表示，雖然今年遶境延期，但香客的熱情不減，共募得600分奶素麵包及65箱飲料，將於元長鄉仁德國小前設攤，供沿線信徒取用。

嚴振祥表示，17年前因家裡3個小孩有輕度及重度智能障礙、前妻酗酒，而他患有重度憂鬱症，在朋友邀請下向新港奉天宮媽祖許下心願，祈求全家平安、順心，自此每年參與遶境及設置免費涼水站。

嚴振祥他的嬸嬸阿芳嬸也是連續31年供應免費飲食攤，嚴振祥表示，嬸嬸每年會於新港國中前設置素食粥、紅豆湯、青草茶、甜粿等等，多達5道以上的餐點，每次都要提前2、3周準備，可惜今年因活動倉促，來不及備料，只能先跟全國信徒說聲道歉，明年再擴大舉辦。