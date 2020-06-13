廟前廣場停車要收費？ 恐違法

民間私設停車場日增，台南市有廟宇也跟進，將廟埕原本免費停車空間改畫停車格並收費，有的是向香客收取香油錢，100元香油錢換停車1小時，引發民眾質疑「廟宇是眾人集資興建，沒道理停車要收費」。台南市府交通局停管處表示，設置收費停車場應先申請，確定可合法經營並開發票才可經營，違法者將依停車格數量開罰3千元到1萬5千元罰款。

有民眾投訴，台南古蹟「大觀音亭興濟宮」最近新設自動投幣停車場，停1小時收20元；「關帝廳」停1小時要繳香油錢100元，還有廟宇以油漆在地面畫停車格出租收取停車租金。

關帝廳表示，曾開放免費停車，但附近公司行號員工、餐廳客人都來停，有的還連停多日，廟會香客反而無處停，為避免被亂停占用才管控，沒要求花多少錢買金紙，香客可隨意投「緣金」，不到100元也可停。

大觀音亭興濟宮也說，先前開放免費停車卻遭長期占用，車主甚至車停廟內後出國，10天連絡不到人。廟方公告要辦活動照樣占用停車，才委託業者管理，業者未告知須先申請，廟方願配合政策合法經營。

停管處表示，收費停車場必須先申請確定可合法經營，若接獲舉發將開罰或要求改善再複查。廟宇並非停車場營業單位，私建收費或委託經營停車場，只要有「價目表」或公定價格，不論直接投幣或要買金紙才能停車，都有爭議，會前往了解。