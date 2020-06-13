作伙來種田！大學生與後壁農夫攜手體驗「夏至來收割」

南台科技大學「作伙來種田」活動迴響熱烈，今年與「台南市後壁區頂長社區發展協會」再度攜手共同舉辦「作伙來種田Ⅱ─從插秧到收割」，透過創新農事體驗，藉由「田埂小教室」傳遞24節氣的概念與相關的農業知識，參加者從對農事一竅不通的「都市人」，搖身一變成為一位充滿農業知識的「農夫」。

南台科大「城先啟後‧洄稻農村─創生在地實踐計畫」的學生創業團隊「來坐農創工作室」，從第一場2月22日《雨水來播稻》活動，讓新手小農夫動手插下秧苗，再經第二場4月25日《穀雨巡田埂》巡視自己的稻田，並下田除草、撿福壽螺，慢慢地朝一個專業的農夫邁進，最終場今天6月13日《夏至來收割》圓滿收成。收割後，一同體驗吃割稻飯。

天氣炎熱使得稻穗逐漸成熟，迎來收割的季節。今天活動《夏至來收割》是介於24節氣裡的芒種與夏至之間，俗諺「芒種逢雷美亦然，端陽有雨是豐年」，代表在炎熱的芒種食節，如果有大雷雨降臨，就會是豐收的預兆，而「夏至」則是一年當中白天最長、夜晚最短的一天，這時候也代表著南部第一期水稻完全成熟，可以收割了。