快訊

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

作伙來種田！大學生與後壁農夫攜手體驗「夏至來收割」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南台科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南台科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝

南台科技大學「作伙來種田」活動迴響熱烈，今年與「台南市後壁區頂長社區發展協會」再度攜手共同舉辦「作伙來種田Ⅱ─從插秧到收割」，透過創新農事體驗，藉由「田埂小教室」傳遞24節氣的概念與相關的農業知識，參加者從對農事一竅不通的「都市人」，搖身一變成為一位充滿農業知識的「農夫」。

台科大「城先啟後‧洄稻農村─創生在地實踐計畫」的學生創業團隊「來坐農創工作室」，從第一場2月22日《雨水來播稻》活動，讓新手小農夫動手插下秧苗，再經第二場4月25日《穀雨巡田埂》巡視自己的稻田，並下田除草、撿福壽螺，慢慢地朝一個專業的農夫邁進，最終場今天6月13日《夏至來收割》圓滿收成。收割後，一同體驗吃割稻飯。

天氣炎熱使得稻穗逐漸成熟，迎來收割的季節。今天活動《夏至來收割》是介於24節氣裡的芒種與夏至之間，俗諺「芒種逢雷美亦然，端陽有雨是豐年」，代表在炎熱的芒種食節，如果有大雷雨降臨，就會是豐收的預兆，而「夏至」則是一年當中白天最長、夜晚最短的一天，這時候也代表著南部第一期水稻完全成熟，可以收割了。

活動當中也融入親子互動，爸爸媽媽帶著小孩一起做稻草人，還有米食DIY自己動手做米碗粿，體驗在一般都市難得的農村生活。

南台科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南台科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南臺科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南臺科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南臺科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝
南臺科技大學「作伙來種田」農村在地創生創新農期活動，今天在台南市後壁區舉行「夏至來收割」，圓滿收成。記者吳淑玲／翻攝

台科大 大雷雨

延伸閱讀

台大學生會提案建議校園轉型 24：109票校務會議未通過

影／轉型正義拆傅鐘？台大學生與校友互嗆

畢業典禮也是成年禮 原住民大學生穿族服走秀

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

相關新聞

畢業典禮1國多制 邀請家長、戴口罩、量體溫作法不一

台南市多數高中的畢業典禮是6月15日，國中小則是24日，雖然疫情已解封，畢業典禮採實名制，沒有人數限制，但學校作法還是不...

影／8年前遭縱火 新營醫院北門分院投入3億整建開工拚轉型

台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」101年10月23日歷經縱火事故，經衛生福利部提出「新營醫院北門分院轉型多元...

圓偏鄉孩子小提琴夢！ 後塘國小小提琴社開班了

「圓偏鄉孩子的小提琴夢！」嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小學童，想學小提琴，卻缺乏資源，經校長周育賢奔走，獲縣府教育處、嘉義彩虹...

救國團台南歸仁團委會明辦捐血 送現宰生鮮鹹水吳郭魚

救國團台南歸仁區團委會明天舉辦捐血活動，除捐血固定贈品，還有童樂食光早午餐卷將送出700張，特別的是歸仁區團委會會長郭江...

林內神社和服男女穿梭 哈日族感受濃濃東洋味

「不用到日本一樣可享受滿滿的東洋文化！」位於雲林縣林內鄉舊神社內的林中國小，首辦「神社浴衣節」透過日本和服和浴服的裝扮，...

畢業照拍膩了鳳凰花？台南這些地點美不勝收

適逢6月畢業季，許多畢業學子紛紛前往各地拍照取景，台南市觀光旅遊局特別趁著疫情解封及各校畢業典禮陸續復辦之際，彙整台南拍...

台南市環保艦隊323艘成軍 將軍漁港清出爆量垃圾

台南市政府環保局於今天將軍漁港舉行「109年世界海洋日-護海大聯盟」，台南市7處漁港環保艦隊代表接受市長黃偉哲授旗，宣示...

搭嘉義市文創電動公車抽「公車造型悠遊卡」621送乖乖

嘉義市電動公車中山幹線6月1日上線，市府推出「公車造型悠遊卡」，限量100張、只送不賣，活動期間內搭乘中山幹線，並在交通...

房價衝高嚇跑青年 南市：加速建社宅

民進黨台南市議員呂維胤昨天質詢指出，台灣因高房價、高租金，讓低薪的年輕人與經濟弱勢族群無力購屋，許多人難以找到符合需求的...

雲林智慧農大招生 不限年齡均可就讀

雲林縣農民大學升級！第一屆智慧農業大學昨招生，雲林縣長張麗善親自主持招生說明會，強調智慧農業是趨勢，雲林農業大縣須走在前...

媽媽眼淚挽回叛逆少年 19歲「銲」將職訓半年月薪逾50K

勞動部雲嘉南分署昨天分享特殊銲接班學員19歲許嘉瑋的故事，國高中時叛逆，常蹺課、打架鬧事，最嚴重一次遭到收押，在母親鼓勵...

水上文小二校地 議員批廢徵收不當

嘉義縣水上鄉「文小二」學校用地，32年前縣府徵收，去年縣府評估無設校需求廢止徵收，原地主繳回1億2千萬徵收補償金，縣府還...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。