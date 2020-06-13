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搶救湯德章故居募款達標 盼7月購屋永久保存

中央社 / 台南13日電

文史團體搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，對外募款1個月，成功募得預期金額逾新台幣2000萬元，文史團體預定15日開會討論，希望7月完成產權登錄等，讓故居永久保存。

台南市文化資產保護協會理事黃建龍今天告訴中央社記者，募資在11日截止，共有8231人捐款，募得新台幣2071萬3759元，順利達標，這應該是國內民間募款搶救文資的首例。

搶救湯德章故居，是由台南市文化資產保護協會、湯德章後代家屬、莉莉水果文化館共同組成「紀念館民間推動小組」推動，募得款項後，後續將辦理購屋、產權登錄等相關事宜，黃建龍說，這是民間募資而來的，必須慎重處理，相關團體預定15日開會討論，希望7月完成。

台南市文化資產管理處已將湯德章故居公告為暫定古蹟，黃建龍表示，文資處將於7月審議湯德章故居的文資身分，但不影響故居的保存。

台南文史團體在5月11日發起購屋保存湯德章在中西區友愛街的故居，原訂第一階段頭期款1000萬元於5月29日繳納，但因募款不足，資金籌集期限從5月29日延至6月11日，金額訂在至少1600萬元，也就是新屋主的開價，如今順利突破2000萬元，讓湯德章故居得以順利保留下來。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日被押赴民生綠園公開槍決，直到前國防部長白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，但為時已晚。

湯德章名列台南歷史名人，他在中西區友愛街故居是2層樓建築，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。

今年4月傳出湯德章故居確定再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產管理法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。

文化資產 募款 日本

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