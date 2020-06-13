台南志工協助職災、弱勢房屋修繕 賴清德盼推廣到全台

副總統賴清德在擔任台南市長期間，推出「有情有疼心ㄟ厝」計畫，由勞工局結合各工會修繕志工協助職災、弱勢戶的房屋修繕，今天他特別回到台南邀請志工分享修繕心得，希望請勞動部參考「台南經驗」，推廣到全台，並且承諾會協助籌措修繕材料經費。

台南市勞工局6年多來結合各職業工會的愛心志工，實施「有情有疼心ㄟ厝」計畫，從賴清德擔任市長時即開始推行，原本是以修繕家逢變故的弱勢職工家庭為主，後來擴及邊緣弱勢戶與獨居老人。

勞工局長王鑫基表示，今天的座談會在帕莎蒂娜台南市長官邸餐廳舉行，為不公開的私人行程，因為賴副總統在擔任台南市長期間透過募款350萬元，推出此計畫協助弱勢修繕，市府實施至今已完成112戶弱勢家庭的居家環境改善，副總統認為成效不錯，盼能拓展到全台。

王鑫基轉述，賴清德表示，會請勞動部參考台南模式推廣到全台，讓其他縣市的職災、弱勢家庭能獲得幫助，不過，因各縣市情況不同，可以先從南部縣市做示範，由台南的愛心志工跨區服務個案，提供經驗觀摩，進而提高其他縣市政府與工會的實施意願。

賴清德也提到，志工是自發性幫忙修繕房屋，他會協助籌措經費，不要再讓工會自行負擔材料費用。