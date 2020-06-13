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崑山科大歡送2700畢業生 94名碩博士獲創業就業助學金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑大今年碩、博士畢業生全獲得「創(就)業助學金」，畢業生代表與師長合影。圖／校方提供
崑大今年碩、博士畢業生全獲得「創(就)業助學金」，畢業生代表與師長合影。圖／校方提供

崑山科大今天畢業典禮，歡送近2700名畢業生，今年有94位碩、博士畢業生，全數獲得「創(就)業助學金」，總計700萬元。

崑山科大103學年起增設「創(就)業助學金」，5年來頒發近5千萬元，入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，其餘碩、博士畢業生最高也可獲8萬元。除鼓勵優秀學生續讀研究所，也以此幫助全部碩、博士畢業生有更寬裕的條件為未來打拚。

因應新冠肺炎疫情，崑山科大今年精簡畢業典禮流程，僅開放畢業生參與，並由各學院分布在各場地舉辦撥穗儀式，主會場辦簡單隆重的領證撥穗及頒獎典禮，全程直播。

李天祥校長表示，崑山科大辦學績優，連3年榮獲教育部高教深耕計畫，今年更增加4千5百多萬，為全國技專校院增幅最高，有望為學生創造更多有利的學習資源。他感謝師生與行政團隊的努力，也叮嚀畢業生要正面看待目前遇到的困境，新冠肺炎雖然讓全球面臨了前所未有的挑戰，踏入職場後仍要不斷地汲取經驗、踏實做事，不要投機取巧，相信很快便能走過谷底、迎接光明。

崑山科大 新冠肺炎 畢業典禮

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