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林佳龍回曾任教中正大學參加畢業典禮 勉學子活出自我

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
中正大學今年將畢業典禮分流至各系所，今日共有多場小畢典在校內舉行。圖／中正大學提供
中正大學今年將畢業典禮分流至各系所，今日共有多場小畢典在校內舉行。圖／中正大學提供

防疫新生活，嘉義縣中正大學上午畢業典禮很不一樣，分散各系所舉辦35場小型畢業典禮，曾在中正任教的交通部長林佳龍受邀為畢業生獻祝福，勉勵學子活出自我，還探訪當年授課教室、研究室，回顧擔任教職的校園生活。

「大學階段才是做人生選擇，如果曾做過和家長、社會期待不一樣選擇，請把這個生命點勾出來，這就是做自己」，在社會福利系畢業典禮，林佳龍分享生命故事，他從小是標準好學生，到大學投入反抗權威學生運動，被記過，儘管必須承受付出代價，卻讓他活出自我。

他認為社會中與不同人互動，融入群體，能換位思考有同理心，這些是要活過才會真實存在，林佳龍表示，大學就是社會創新場域，可以獨立思考與批判，同時進行跨域交流，因為創新來自跨域，也希望後代能保有創新。

「如何做自由人?」林佳龍強調，要能夠不斷創新，但面對社會體制各種束縛，就看自己如何看待束縛。林佳龍舉起右手，象徵舉起人民法槌，想要敲倒資本主義高牆，但很多時候難以敲倒，「不要害怕失敗，跌倒了就看能不能撿些有用東西。」林佳龍說，要做對的事、心中有理想是非常好的一件事，要如何實現得靠自己走出自己人生路。

林佳龍談到他從台中市長到交通部長各種危機，他指出，價值觀是解決問題關鍵，如果價值觀是試圖投機，不是尋找社會最大的福利，就沒辦法說服大家一起努力。「當人生像白紙畫上格子，你就只能寫字，不要把自己變成白紙上的格子，只能爬，要學習做自己。」

林佳龍鼓勵畢業生遇到問題不要逃避，面對選擇稍微想一下在乎的是什麼，就像畢業典禮是人生新的開始，「我不會祝福同學一帆風順，我希望同學不要放棄任何一次好的危機。」

林佳龍赴美國耶魯大學學成歸國後，第一份工作到中正政治系任教。暌違近16年，在社會福利學系系主任呂建德邀請下，參加畢業典禮，校長馮展華到場致意，今年共3008名學士、碩博士班畢業生。

林佳龍探訪當年在政治系授課的教室、研究室，回顧擔任教職點滴。圖／中正大學提供
林佳龍探訪當年在政治系授課的教室、研究室，回顧擔任教職點滴。圖／中正大學提供
交通部部長林佳龍（左）參加他留學返國任教的中正大學，參加畢業典禮，校方致贈紀念品。圖／中正大學提供
交通部部長林佳龍（左）參加他留學返國任教的中正大學，參加畢業典禮，校方致贈紀念品。圖／中正大學提供
林佳龍在中正大學社福系畢典上為該校畢業生獻上祝福，勉勵學子活出自我。圖／中正大學提供
林佳龍在中正大學社福系畢典上為該校畢業生獻上祝福，勉勵學子活出自我。圖／中正大學提供

林佳龍 畢業典禮

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