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畢業典禮1國多制 邀請家長、戴口罩、量體溫作法不一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新冠肺炎疫情解封後，校園活動開始熱絡起來，家長也來參加。記者鄭惠仁／攝影
新冠肺炎疫情解封後，校園活動開始熱絡起來，家長也來參加。記者鄭惠仁／攝影

台南市多數高中的畢業典禮是6月15日，國中小則是24日，雖然疫情已解封，畢業典禮採實名制，沒有人數限制，但學校作法還是不一，有學校沒邀請家長，有的有邀請但限制人數，有的要量體溫，有的不用；有的要戴口罩，有的沒要求。

在疫情未解封前，大型學校都為了室內限制100人、室外500人規定而傷腦筋，部分學校決定用直播方式辦理，有的是分兩場次採分流的方式，不邀請家長，僅少數邀請家長在畢業典禮結束後入校拍照。但隨著疫情解封，新生活開始，原要以直播方式辦畢業典禮的學校都改變作法，恢復傳統的畢業典禮方式，但對是否邀請家長，作法不一。

小型學校因學生人數少，不用擔心家長人數過多的問題。畢業生5、6百人以上的學校，就擔心家長過多，有的有邀請家長，但限制人數，，有的乾脆不邀請。台南一中就沒邀請家長參加，南二中有邀請但採實名制；南女中也沒邀請，但讓家長在典禮結束後可進入學校拍照。家齊高中有邀請家長，但限制每名畢業生1名家長參加。

大型國中小都有邀請家長參加，有的有限制人數，家長最多2人，有的沒限制。有校長表示，因有邀請家長參加，考量到連續3、4個小時都要戴口罩，會不舒服，將把畢業典禮時間縮短，以學生的頒獎、表演為主。有的校長說，已規定6月8日起不用量體溫，因此畢典不對家長量體溫，但也有學校仍決定以紅外線檢測儀量體溫。

畢業典禮 疫情 直播

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