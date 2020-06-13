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影／8年前遭縱火 新營醫院北門分院投入3億整建開工拚轉型

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影
新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影

台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」101年10月23日歷經縱火事故，經衛生福利部提出「新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程」，委由台南市府工務局代辦，為求工程平安順利，營造廠商於6月12日、13日連續兩天現址舉辦祈福法會，今天下午1時許舉行開工儀式，台南市長黃偉哲、衛福部附屬醫療暨社會福利機構管理會執行長王必勝、新營醫院院長王裕煒、副院長王蘭福、立委賴惠員、市議員洪澄財、蔡蘇秋金、蔡秋蘭等人出席，以鐵槌敲打地面3下象徵開工，而典禮結束後原本豔陽高照的天氣，竟突然轉陰並刮起強風。

王必勝表示，感謝地方支持才有這個案子，代表3大意義，一是政府持續推動長照的決定；二是中央和地方密切合作，感謝市府團隊願意代辦這項工程；三是國有資產再活化，也期許北門分院是政府推動多元長照的示範點。

工務局長蘇金安表示，101年10月發生縱火閒置至今，衛生福利部新營醫院北門分院轉型「多元長照資源中心」設備及工程總經費為3億元，分為兩期工程，第一期拆除暨景觀工程經費為550萬，已於今年3月開工，預計6月15日完工；二期整建工程經費為1億9960萬元，預計在110年8月初完工，將進行結構補強及設備更新、隔間重新規畫。

市長偉哲指出，北門分院8年發生火災事故後，相關建物及設備等毀損，地方都很痛心，而北門區為老人人口比率高於14%，為長照資源不足地區，期望運用該閒置院區，提供在地民眾對長照服務需求，提升服務涵蓋率，向前延伸失能預防，向後銜接居家安寧醫療服務，達成多元連續性的服務。

社會局表示，將以促參方式招商，透過機構服務社區化、建置社會福利資源網、均衡城鄉差距、公有建物活化效益最大化，引進多元照顧資源，提供全人的服務，並健全大北門區之長期照顧網絡，目前已有許多單位表達興趣。

整建完成後的「北門分院長照中心」共有四層樓，一樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主。二樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等。三樓及四樓則為多層級住宿型長照機構，並以25人為一個單元,各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，並有利長照護理照護及管理，機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目。

新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影
新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影
新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影
新營醫院北門分院轉型多功能長照中心，今天舉行祈福開工典禮。記者吳淑玲／攝影
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長照 北門 失智症

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