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圓偏鄉孩子小提琴夢！ 後塘國小小提琴社開班了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小募小提琴，成立小提琴社，上午快樂小提琴班開班典禮，小朋友開心學琴逐夢。圖／周育賢提供
嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小募小提琴，成立小提琴社，上午快樂小提琴班開班典禮，小朋友開心學琴逐夢。圖／周育賢提供

「圓偏鄉孩子的小提琴夢！」嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小學童，想學小提琴，卻缺乏資源，經校長周育賢奔走，獲縣府教育處、嘉義彩虹扶輪社，以及後塘國小家長會籌措經費，共購買26把小提琴，成立小提琴社，今天上午快樂小提琴班開班典禮，小朋友開心學琴逐夢。

縣府教育處長陳添丁特地到學校，為小朋友加油打氣，感謝校長周育賢帶領教師為孩子圓小提琴夢，奔走募款，成立小提琴社。周育賢說，小提琴社共37名學生，1至6年級，今天開班典禮後，利用每周末練琴。

指導教師是來自音樂家庭的姊弟檔：蔡佳樺及蔡承恩，他們拿小提琴演奏大家耳熟能詳的「雨夜花」，小朋友們專注聆聽，開心說，「謝謝處長、校長、老師，還有彩虹扶輪社姐姐阿姨讓我們能學小提琴」。

周育賢說，鹿草國小成立小型弦樂團，後塘學童也希望能成立小提琴社，讓故鄉成為弦樂之鄉，因偏鄉資源缺乏，向外界尋求協助。後塘家長會贊助6把小提琴，教育處補助採購10把，嘉義彩虹扶輪社員李淑芬與社長黃采燕號召社員贊助10把經費，一共募得26把小提琴，圓學童小提琴夢。

今天成立小提琴社，請老師指導，目標希望半年後，舉辦校內成果發表會，1年後參與鹿草鄉慶典活動表演，未來希望擴大成為弦樂團，讓偏鄉孩子有更多演出機會。

嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小募小提琴，成立小提琴社，上午快樂小提琴班開班典禮，小朋友開心學琴逐夢。圖／周育賢提供
嘉義縣偏鄉鹿草鄉後塘國小募小提琴，成立小提琴社，上午快樂小提琴班開班典禮，小朋友開心學琴逐夢。圖／周育賢提供

偏鄉 嘉義 樂團

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