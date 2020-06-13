林內神社和服男女穿梭 哈日族感受濃濃東洋味

「不用到日本一樣可享受滿滿的東洋文化！」位於雲林縣林內鄉舊神社內的林中國小，首辦「神社浴衣節」透過日本和服和浴服的裝扮，體驗東洋文化之美，有媽媽帶著孩子穿和服穿梭神社，石燈、鳥居為背景，拍下美美的母女照，留下難得的回憶，感受滿滿幸福。

校長林志郎說，林中國小日治時代位於林內神社的舊址，鄰近龍過脈步道，學校以「神社人文」、「生態保育」打造特色課程，尤其林內神社是台灣保留原始文物最完整的文化區，卻鮮少被列為教材，所以大家對林內神社較陌生，也不知如何欣賞或探索台灣的神社文化。

林志郎說，神社建築之美和文化淵源，也缺乏在地史籍考證資料，於是他利用兩年時間，廣覽在地史料，並探訪各大神社的相關文史，並延伸到日本的歷史文化典故，打造出一套完整的神社教材，並開辦專業培訓神社導覽志工，期能將宣揚神社文化的美學，讓林內成為神社觀光亮點。

為增加浴衣節聲色，並以日本5円的發音和台語的「結緣」相似，專程從日本取得2000枚銅板，製成「神社結緣卡」，發送給參訪林內神社的學校或社區，象徵結緣意義。

為順利開辦神社浴衣節，林校長特別委託日本友人採購一批日本和服與浴衣，本只是想讓學校師生在學習神社文化，有多重的體驗與感受，但基於獨樂不如眾樂，於是發想創辦第一屆林內神社和服浴衣節，讓更多民眾體驗神社文化與和服美學。

活動前先由專人教導民眾如何穿和服，許多社區媽媽首度穿上鮮麗端裝的和服，自然感受日本婦女的氣質，說話變溫柔、舉步輕盈小碎步，遇人哈腰「喔嗨喲！」，在日本演歌伴奏下，帶著孩子在鳥居、石燈籠、神橋前拍下美美的家族照。

頓時，林內神社石梯花道，到處出現穿和服的男男女女，宛若回到時空墜道日治時代，充滿濃濃東洋味，一位超像「日本婆仔」的陳媽媽說，常聽公公說日治時代故事，今天實地體驗像回到日本時代，很有味！