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畢業照拍膩了鳳凰花？台南這些地點美不勝收

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市新營區體育館阿勃勒盛開。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市新營區體育館阿勃勒盛開。圖／台南市觀光旅遊局提供

適逢6月畢業季，許多畢業學子紛紛前往各地拍照取景，台南市觀光旅遊局特別趁著疫情解封及各校畢業典禮陸續復辦之際，彙整台南拍畢業美照的景點，期盼畢業生在台南留下人生中最青春、熱血的燦爛回憶。

觀旅局指出，每年5、6月是台南阿勃勒最璀璨盛開的時候，新化虎頭埤風景區種植多達400多株阿勃勒，民眾可以漫步樹下、騎單車環湖賞花，還能乘船在湖面上眺望阿勃勒花海美景，目前也趁畢業季推出「穿學士服或碩士服2人同行1人免費」的優惠，讓畢業生在6月底前來拍攝畢業美照。

另外，白河區的大山宮竹管厝、蓮潭詔安厝、新營區的體育館、新市區的樹谷園區、中西區檨仔林公園及台南大學校區、東區巴克禮紀念公園也都可以前往取景拍照，如果已拍膩鳳凰花，可來這些景點拍阿勃勒。

除了自然美景，台南也擁有歐式唯美建築風，像是奇美博物館、移民署、台南市美術館、德元埤荷蘭村等，也都可以讓畢業照回味無窮。七股遊客中心、河樂廣場則為台南新興景點。

而古早味中式學院風的孔廟文化園區有飲水思源、尊師重道的深意，已有3百多年歷史的「全台首學」台南孔廟別有一番意義。

觀旅局長郭貞慧說，畢業照記錄每個人青澀歲月的美好回憶，相信照片中的每一處景點也絕對都值得成為三五好友舉辦同學會的甜蜜地點。

阿勃勒 孔廟 移民署

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