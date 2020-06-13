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台南市環保艦隊323艘成軍 將軍漁港清出爆量垃圾

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影

台南市政府環保局於今天將軍漁港舉行「109年世界海洋日-護海大聯盟」，台南市7處漁港環保艦隊代表接受市長黃偉哲授旗，宣示維護海洋環境的決心，今天動員300人共同淨港，1小時經眾人合力清除海洋廢棄物達300多公斤。

台南市長黃偉哲表示，短短1小時就清除300多公斤垃圾，還發出臭味，可見海洋保育的重要，海上垃圾都是從陸上丟下去，還要費力撈起來，呼籲大家不要把垃圾丟入海裡，看到垃圾隨手撈起來，陸上垃圾也不要飄入海裡。

台南市政府與區漁會於108年聯合推廣招募漁船加入環保艦隊50艘，至今達323艘，共清理海洋廢棄物量高達2830公斤，相較107年清理量成長1.6倍，其中以塑膠寶特瓶最多，更邀請社區團體及環保艦隊成員成立港區巡守隊，共同維護及提供市民更美好的港區環境。

今天活動號召民間企業、社區民眾及志工響應淨港行動，還召集10名潛水人員潛入海中，負責清除將軍漁港北堤的海底（漂）垃圾，同步展開淨港、淨海工作。另活動現場也宣導環保知識，還有海洋手繪提袋DIY活動，同時也設置廉政宣導攤位，以大富翁遊戲寓教於樂，期能將廉能反貪的精神融入民眾生活。

環保局局長謝世傑表示，目前環保艦隊成員多為漁船，為配合中央政策，訂定環保艦隊評比獎勵機制，鼓勵環保艦隊清除海廢，未來也將擴大招募更多類型船舶加入，如商港船舶、遊艇等，歡迎有意願加入環保艦隊之漁民，可撥打環保局電話(06)6572916分機325洽詢。

台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影
台南市環保艦隊在將軍魚港淨海，1小時清除廢棄物達300多公斤。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 將軍漁港 廢棄物

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