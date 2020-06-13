愛無國界！嘉市崇文國小集資19萬助獅子山共和國6兒童

嘉義市崇文國小為資助獅子山共和國6名兒童，學生們製作交趾陶義賣，辦惜物市集，日前師生總共募集19萬8593元資助金，在學期結束前，透過台灣世界展望會寄贈該校學子，學生並製作愛心卡片分享關懷，校方還贈送崇文運動服，象徵邀請資助兒童成為崇文國小一份子。

崇文國小校長林秀香表示，崇文國小校本課程「走讀國際」，探討全球貧窮議題，資助獅子山6名兒童今年邁入第二年，除延續第一年惜物市集義賣外，今年更結合課程教學與生命教育影片，讓師生與家長更加了解，獅子山共和國當地兒童的生活及困境，募集金額是去年的4倍。

林秀香說，看見6名資助兒童過去一年成長報告，他們的成長與分享，讓師生堅信從關懷分享而帶動的行動，真的為當地帶來改變。

崇文國小自治小市長、5年3班學生黃晟瑋說，去年惜物市集他小額捐款參與資助計畫，今年更透過義賣交趾陶，與全校同學一起幫助獅子山兒童改善生活，希望他們有機會接受教育。

4年8班的蔡宜霏說，透過影片看見獅子山土地沒有辦法種出好的農作物，每月收入只有幾塊錢美金，如果有機會，希望帶當地孩子看阿里山風景、吃好吃的小吃，看台灣豐收的稻田與農作物。