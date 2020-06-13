聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭嘉義市文創電動公車抽「公車造型悠遊卡」621送乖乖
嘉義市電動公車中山幹線6月1日上線，市府推出「公車造型悠遊卡」，限量100張、只送不賣，活動期間內搭乘中山幹線，並在交通處臉書上按讚、拍照留言，即有機會抽中；另市府也推出隱藏版「光林我嘉乖乖餅乾」，限量1000包，只要6月21日「限定時段」搭日環食接駁車，或市區公路66路光林我嘉線到北香湖公園，就有機會獲贈。
「公車造型票卡是悠遊卡，也是鑰匙圈！」中山幹線電動公車造型的悠遊卡，由設計師SMART莊信棠設計，圖案是大白熊司機，載著沉睡森林的夥伴們一起出發，呼喚遊客與民眾一起來搭英倫風的時尚電動公車。
嘉義市府表示，中山幹線將舉辦首場行銷活動「嘉義市電動公車中山幹線初亮相 搭車來抽獎」，只要6月15日至6月21日搭乘「嘉義市電動公車-中山幹線」與公車內裝合照，並至「嘉義市政府交通處」臉書粉絲專頁按讚，於活動貼文處留言標記2位好友＋上傳與公車的合照，即可獲得一次抽獎機會。
嘉義市府也與乖乖公司聯名，推出「光林我嘉隱藏版」的乖乖餅乾，外包裝有兩款設計，其中一款為「沉睡大白熊七彩噴水圓環款」，另一款為「乖乖擊棒七彩噴水圓環款」，包裝設計上不只有四個路線的電動公車，更設計嘉義市特色-七彩噴水池圓環，以及滿版的小白熊。
6月21日日環食活動當天中午12時至下午5時，搭乘日環食接駁車或市區66路光林我嘉線公車，於北香湖公園站下車到達會場，即可領取光林我嘉隱藏版乖乖1包，贈品送完為止。活動相關訊息可至交通處官網、臉書粉絲團「嘉義市政府交通處」查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言