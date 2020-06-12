影／搶日環食國旅客人 翁章梁酷扮空軍推空中勘查影片

嘉義縣長翁章梁日前推出日環食「專業的人」創意宣傳影片，引起廣大迴響，又在臉書貼出影片預告「觀日計畫」，帥氣空軍扮相，讓粉絲碗期待新作品；晚間8點公開影片，原來拿塑膠椅扮演開直升機的空軍，笑翻一大票網友。

「專業的人」影片推出，意外釣出本土劇「做工的人」原創作者「林立青」，到臉書留言「看完我都在想寄兩片藥布給縣長了，單手用砂輪機很容易痠痛…」讓人見識到翁章梁幽默風趣的一面。

最新「觀日計畫」影片，片尾有個彩蛋，就是暖男「阿中部長」也軋一腳，網友直呼「翁縣長，你真的hn會！」

為宣傳21日天文盛事「日環食」，翁章梁屢出奇招，從首波宣傳的手遊風格主視覺到「專業的人」創意短片，都走出別於傳統的吸睛行銷，引起網友討論。