提醒「首報族」費鴻泰:檢視108年度的收入有哪些
針對今年報稅的「首報族」申報綜所稅，國民黨立委費鴻泰建議，去年初入職場工作的年輕朋友們，今年報稅季節要注意自己是否需申報個人綜合所得稅？假設去年沒有任何收入，基本上就不用報稅。
費鴻泰說，所謂「首報族」，今天要申報去年一整年的所得，檢視去年的收入有多少？就知道自己109年該不該報稅或繳稅囉。所以，費鴻泰再次提醒首報族，一定要檢視108年度的收入有哪些？
目前，單身者收入未滿 40.8 萬元免繳稅，所以是有「收入但免繳稅」情況。如果符合財政部免稅條件，建議您今年可申報，明年可以收到稅額試算書，輕鬆完成報稅流程；或許因被預扣稅款而有退稅的情況，必須經由申報才可知道，也才能完成退稅流程喔。如果您的收入超过40.8萬元，請於6月30日以前完成稅務申報。
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