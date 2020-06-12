9次判死終獲無罪定讞 謝志宏今以「自由人」之身挺香港

台灣人權促進會、台南香港關注組今天在台灣文學館前舉辦「台南和你唱」活動，合唱「願榮光歸香港」，並拉起「撐出香港，守衛台灣」布條，其中，因2000年台南歸仁雙屍命案被判9次死刑、昨天獲無罪定讞的謝志宏也以「自由人」之身到現場力挺，他說，「如果今天不支持香港，台灣有一天也可能變成香港這樣」。

台灣人權促進會南部辦公室主任林彤表示，今天是6月12日，一年前是反送中開始第二次大規模的衝突，很遺憾今年還是要再辦一次集會，因為香港政府至今都未正視人民訴求，「五大訴求沒有一項是真正實現的」；上月底中國人大通過港版國安法，會嚴重侵害香港人的民主和言論自由，作為主辦單位希望引起更多人對香港議題的關注，這等於是關心台灣人的自由與民主，「人權不應該因為極權統治而消失，希望在自由的台灣撐香港的自由」。

謝志宏纏訟19年，曾被判9次死刑，昨天才剛獲無罪定讞，恢復「自由人」之身的第一天即到場力挺香港。他受訪時說，台灣和香港是一樣的，都會面臨這問題，如果我們今天不支持香港的話，台灣有一天也可能變成這樣，所以要出來關心支持他們。

今晚現場參與民眾共同築起人鏈，合唱「願榮光歸香港」，並舉起「撐出香港，守衛台灣」布條，表達台灣人民對於香港的支持。