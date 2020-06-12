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惡靈退散！台南推出限定「八家將乖乖」 一定要乖乖

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局今天在佳里區金唐殿發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供
台南市文化局今天在佳里區金唐殿發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供

台南市政府文化局攜手國內零食大廠，推出限定零食創意商品「八家將乖乖」，今天由台南市長黃偉哲在佳里金唐殿主持發表會，並邀請具百年歷史的佳里吉和堂家將出陣演出，黃偉哲表示，象徵為國人啟動防疫新生活消災解厄、和瘟押煞。

文化局表示，「八家將乖乖」的設計靈感源自在地更原生的民俗文化，從家將的信仰意義出發，以富含Q版趣味的范謝將軍為設計主軸，主打「惡靈退散，一定要乖乖」，將「乖乖運作」、「排除故障」、「萬事順利」等意涵與八家將陣頭文化的「賞善罰惡」、「驅邪鎮煞」同等庇佑萬物的概念巧妙相呼應，成為娛樂及實用兼具的另類文創品，也是唯一五香口味的綠色乖乖。

「八家將乖乖」即日起在台南古蹟景點獨家販售，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區及台南山上花園水道博物館等處，各項零食創意商品防疫期間也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打（06）2135518專線。

台南市文化局今天在佳里區金唐殿發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供
台南市文化局今天在佳里區金唐殿發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供
台南市文化局今天發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供
台南市文化局今天發表「八家將乖乖」，台南限定才買得到。圖／台南市文化局提供

零食 文化局

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