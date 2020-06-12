配合振興券搶錢大作戰！台南西門淺草推多項超值組合包

行政院振興三倍券7月15日上路，台南市西門淺草青春新天地推出超值振興組合包，包括比過去優惠的優格禮盒、咖啡、手機殼等，方便民眾持200元或500元面額的振興三倍券消費，藉此吸引大家來走逛。

經濟部次長王美花今天下午到台南替西門淺草青春新天地行銷，她說，振興三倍券一推出，這裡攤商就將自己的商品配合三倍券組合包裝，方便消費者持券購買，還能享好康。

森霖優格攤商蘇沛霖表示，推出原價540元的「喝.優格」6瓶裝禮盒，以一張500元三倍券就可帶回家。JJ新天地業者說，只要持振興券200元就可買到價值250元的咖啡掛耳包及手工餅乾各三包，等於打了8折。

專賣手機配件的尼莫軒也推出指定款手機殼買2個只要200元，其他還有康宇家、綣綣屋、飲花茶室等都推出不同的優惠組合。