大廟興學師生倡議排水線設攔汙索 守護海洋
台南社大台江分校策辦「島航，看看海有什麼塑？」廟口文化沙龍，26日晚呼籲水利署、台南市政府水利局，應盡速在海尾寮、本淵寮、六塊寮、曾文溪等排水線，設置攔汙索，每天清理垃圾，避免漂流到大海，共同海洋。
台江分校師生昨晚齊聚台江大廟海尾朝皇宮天公埕，參與討論，邀請黑潮文教基金會前執行長張卉君介紹在2018年黑潮島航繞行台灣1 周的調查結果，分享台灣海洋鯨豚等生態的美麗，同時，也揭露海洋垃圾所造成的生態危機。
張卉君在會中邀請大家，改變生活的行動，一起來減塑，她說，海洋是通向世界的重要通路，面對海洋要有更柔軟的態度。特別是人類每年生產的海洋垃圾非常多，常常造成鯨豚等生物誤食垃圾，或是被垃圾纏繞，無法攝食而死亡。她也認同在排水線設置攔汙索，從河川源頭來清理垃圾，避免垃圾漂到大海。
社大台江分校執行長吳茂成指出，值此世界海洋日，除了每個人應從生活中減塑外，也呼籲水利署及台南市水利局，應在台江6條大排水線設置攔汙索，避免垃圾漂到大海，共同守護河川及海洋。
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