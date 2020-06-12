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媽媽眼淚如當頭棒喝 19歲許嘉瑋銲出一片天

中央社 / 台南12日電

面對高溫的銲接工作，汗如雨滴的19歲許嘉瑋，只要想起高中一年級鬧事被收押時和母親對望的眼淚，就不覺得苦。如今他透過職訓學銲接，現在月薪逾新台幣5萬元，還希望未來能創業

家住雲林的許嘉瑋，國高中時常叛逆翹課，常打架鬧事，高一時更被收押，母親探望他時，哭著說「人家在外面玩，你在裡面受苦」；看著母親的眼淚滑落，許嘉瑋也不禁心酸紅了眼眶，母子倆對望流淚。

母親的淚水宛如當頭棒喝，許嘉瑋下定決心改變自己，但未完成高中學業的他，很難找到工作，幸好他的姑丈是資深銲接工，推薦許嘉瑋報名接受勞動部勞動力發展署雲嘉南分署半年的銲接職訓，讓許嘉瑋走在人生正確的道路上。

許嘉瑋努力學習，也獲得職訓師的稱許，認為許嘉瑋的做工、紋路已有中上水準；去年12月，許嘉瑋結訓出師，也順利取得氬氣鎢極電銲證照，並回到雲林的銲接廠上班，從事一般管路、爐管、欄杆、鋼構等銲接工作，月薪已逾5萬元。

許嘉瑋說，銲接火源溫度極高，環境悶熱，相當辛苦，但他每次銲完打開眼罩的那一刻，就覺得看到完美的藝術品，非常有成就感。

想起學生時代的輕狂，許嘉瑋也有完全不同的人生體認，他表示，年輕人只要腳踏實地、吃苦耐勞，肯拚就一定有機會；他也希望未來能創業，用雙手銲出一片天，回報感謝雙親對他的愛、陪伴與不放棄。

創業

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