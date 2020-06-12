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韓國瑜解職 張麗善想延攬當縣政顧問

中央社 / 雲林縣12日電
遭罷免的韓國瑜今天卸下高雄市長一職，雲林縣長張麗善表示，韓國瑜是有能力的人，也是雲林女婿，有意延攬當雲林縣縣政顧問，幫助縣府推動縣政發展。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
遭罷免的韓國瑜今天卸下高雄市長一職，雲林縣長張麗善表示，韓國瑜是有能力的人，也是雲林女婿，有意延攬當雲林縣縣政顧問，幫助縣府推動縣政發展。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

遭罷免的韓國瑜今天卸下高雄市長一職，雲林縣長張麗善表示，韓國瑜是有能力的人，也是雲林女婿，有意延攬當雲林縣縣政顧問，幫助縣府推動縣政發展。

在罷韓案通過時，張麗善曾提到，罷韓完全是政治操弄的手段，是高雄市民沒福氣，對於韓遭到罷免，相當不捨，隨時歡迎他回雲林。

張麗善今天到雲林縣議會定期會時，接受媒體採訪，針對媒體詢問「隨時歡迎韓國瑜回雲林」，是否有想過要延攬韓加入縣府團隊，張麗善回應，韓國瑜是個人才，她想請韓國瑜擔任縣政顧問。

張麗善表示，韓國瑜日前已強調暫時沒有任何規劃，尊重韓國瑜的決定，而她最後一次看到韓，是在高雄市議長許崑源治喪期間，尚未正式向韓提過此想法。

雲林縣新聞處長廖淑玲解釋，只要對雲林縣政推動有幫助，縣府會極力邀有能力的人當縣政顧問，目前雲林縣政顧問包括李鴻源和張善政等100多人，大家為無給職。

韓國瑜 張麗善 高雄市

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