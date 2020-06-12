雲林縣發展最快的麥寮鄉 市區道路將邁向都市化
雲林縣麥寮鄉因有六輕，發展迅速，人口大增，位於市區麥豐、麥津村的道路及市街環境，老舊不堪，經麥寮鄉公所透過立委蘇治芬向營建署爭取，歷經11個月會勘規劃，將以約3000萬元全面進行改善美化，讓各道路動線更通暢，搭配特色路燈，工程今天動工。
麥寮鄉長蔡長昆說，麥寮鄉發展快速，過去道路建設著重在周邊通往六輕的交通網，位於市區中心的各道路，有的過窄、有的老舊、有的路面更是殘破不堪，路燈照明不足，因而透過立委蘇治芬向營建署爭取，也感謝代表會通過公所的440萬墊付款，讓工程得以開工。
公所主任秘書陳東松說，道路改善工程，包括優化人行活動空間、改善無障礙環境，施作範圍以麥津、麥豐村的中山路、泰順路、中華路、光復路及光復南路等市區主要道路，以及光大寮聚寶宮周邊改善道路鋪面，提升道路品質，讓路更好走、動線更安全。
蘇治芬說，麥寮發展快速，由台塑捐助的全國最大育樂園區即將完工，加上貨櫃市集，整體搭配，展現麥寮的都市機能。
開工後，一行人轉往市區中心的麥寮國小，對於校前接送區，因動線不良，每天上下學交通經常打結，造成市區交通受影響，營建署官員一行人前往踏勘並允諾將以2500萬元對校區周邊交通及電桿地下化進行改善，打造一條優質的通學步道。
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