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台南市警察節表揚刮「英雄風」市長贈治安「英雄麵 」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警局表揚模範警察4人，市長黃偉哲（後排右四）致贈英雄麵肯定治安英雄。圖／台南市警局提供
台南市警局表揚模範警察4人，市長黃偉哲（後排右四）致贈英雄麵肯定治安英雄。圖／台南市警局提供

台南市警察局今天下午3點在該局大禮堂舉行警察節慶祝大會，市長黃偉哲黃致贈績優人員最夯的「台南英雄麵」，計有550份肯定治安英雄，也期許台南的警政團隊，在治安、交通方面都能「全麵領先、麵麵俱到」。

台南市今年模範警察有刑警大隊副大隊長郭乃榮、新營分局偵查隊副隊長陳志偉 、麻豆分局偵查佐周冠宏及麻豆分局總爺派出所巡佐兼所長孫士峰4人；另白河分局偵查隊長記堂源獲全國模範警察，將接受警政署表揚。

台南市議長郭信良也代表市議會感謝警察同仁協助防疫及維護台南治安交通辛勞，頒發近期偵破重大刑案慰問金52萬，由刑大隊長林宏昇受獎；警察節慶祝大會慰問金30萬，由保大大隊長許敏能受獎。

黃偉哲表示，台南市在108年下半年「民眾對治安滿意度調查總報告書」總評比，居六都之首，市民對於警政治安予以相當大的肯定，顯見警察局的用心與努力，能將民眾的小事視為警察的大事，勉勵警察同仁，不能辜負市民的期待，繼續為市民做好各項重點工作。

台南市警局長周幼偉指出，要向所有的警察同仁及眷屬們，表達由衷的敬意，辛勤付出與支持，警察工作才能持續進步，交通問題上，強力執法與全面宣導雙管齊下，每日交通事故傷亡平均件數與去年同期相比，減少約18.5件，降幅達17.4％。

周幼偉說警察是一個團隊，缺一不可，萬般工作皆需各單位同仁的付出，在108年下半年「民眾對治安滿意度調查總報告書」總評比中，居六都之首，但切勿自滿，仍需持續努力。

警察 黃偉哲

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