搶員工旅遊大餅！台南推6世界級遊程、送「阿哲6大禮」

台南拚觀光，不僅推出6條世界級遊程，台南市長黃偉哲更看準國內各企業團體每年都會編列員工旅遊預算，祭出「阿哲6大禮」，只要200人以上團體到台南住3天2夜，即可一次取得6大好禮，試圖搶攻員旅市場大餅。

台南市觀光旅遊局指出，為迎接安心旅遊的到來，3月起就籌組台南安心養生餐廳及安心旅宿的城市隊，讓旅客吃、住都安心，並推動輔導設計包裝及行程規畫工作坊，以提升觀光工廠及伴手禮業的國際競爭力、深化台南旅遊的品質。

這次的安心旅遊整合交通、古蹟、博物館、運河遊船等旅遊資源，推出6條世界級遊程，包括北門井仔腳天空之鏡、關子嶺溫泉水火同源、穿梭烏山頭時光水道、白堊龍崎月世界探險、奇美博物館驚奇之旅、古羅馬親水河樂廣場。

黃偉哲看準國內各企業團體福委會每年都會編列員工旅遊預算，在推出台南6條世界級遊程的同時，也準備阿哲6大禮，包括山上花園水道博物館、赤崁樓、安平古堡、億載金城、台灣船園區，擇一免門票；虎頭埤風區免門票；價值100元的古蹟特色商品、奇美博物館、十鼓、頑皮世界、江南度假村，擇一免門票、團體行加贈台南在地導覽服務、團體行加贈企業獎勵晚宴安排台南藝文表演，也就是200人以上團體來台南住3天2夜，即能得到6大好禮。