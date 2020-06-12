聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶員工旅遊大餅！台南推6世界級遊程、送「阿哲6大禮」
台南拚觀光，不僅推出6條世界級遊程，台南市長黃偉哲更看準國內各企業團體每年都會編列員工旅遊預算，祭出「阿哲6大禮」，只要200人以上團體到台南住3天2夜，即可一次取得6大好禮，試圖搶攻員旅市場大餅。
台南市觀光旅遊局指出，為迎接安心旅遊的到來，3月起就籌組台南安心養生餐廳及安心旅宿的城市隊，讓旅客吃、住都安心，並推動輔導設計包裝及行程規畫工作坊，以提升觀光工廠及伴手禮業的國際競爭力、深化台南旅遊的品質。
這次的安心旅遊整合交通、古蹟、博物館、運河遊船等旅遊資源，推出6條世界級遊程，包括北門井仔腳天空之鏡、關子嶺溫泉水火同源、穿梭烏山頭時光水道、白堊龍崎月世界探險、奇美博物館驚奇之旅、古羅馬親水河樂廣場。
黃偉哲看準國內各企業團體福委會每年都會編列員工旅遊預算，在推出台南6條世界級遊程的同時，也準備阿哲6大禮，包括山上花園水道博物館、赤崁樓、安平古堡、億載金城、台灣船園區，擇一免門票；虎頭埤風區免門票；價值100元的古蹟特色商品、奇美博物館、十鼓、頑皮世界、江南度假村，擇一免門票、團體行加贈台南在地導覽服務、團體行加贈企業獎勵晚宴安排台南藝文表演，也就是200人以上團體來台南住3天2夜，即能得到6大好禮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言