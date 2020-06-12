山海結盟！台南左鎮農會驛站餐廳 吃得到澎湖直送海味
台南左鎮化石園區一年吸引50萬人次遊客，台南左鎮區農會決定將左鎮驛站農特產品中心擴大經營餐廳，與澎湖區農會合作，聘請海鮮大師指導傳授廚藝給農會人員，推出「山海結盟」夏季芒果海鮮料理，明天起試營運，讓民眾不必跨海就可以吃到最新鮮的澎湖海鮮。
左鎮區農會驛站餐廳原是委外，約3個月前收回自營，澎湖區漁會跨海來設櫃，新鮮魚產訂貨後隔天就送達，有了山海結盟的構想，澎湖區漁會聘請澎湖海鮮大師駐點，將左鎮食材結合澎湖海味開發食譜，再傳授廚藝給農會人員，目前正值夏季芒果及竹筍、破布子產季，和海鮮都非常搭，還有台南英雄麵系列的芒果麵，開發芒果海鮮麵相當清爽。
左鎮區農會理事長李茂昌表示，消費者可到驛站餐廳品嘗海鮮料理，也可到農會超市購買澎湖海鮮回來烹煮，也可以購買後由餐廳代為服務料理，到左鎮旅遊觀光客，除了吃芒果冰，採買農特產品，也可以有一處吃飯休息的地方。
澎湖區漁會魚產品直銷中心主任顏德福表示，目前已在台南市10個農會超市設櫃，山區的玉井、楠西與左鎮農會業績都不錯，澎湖海域純淨無汙染且雨水少，海水的鹽度比台灣沿岸高，加上日照時間長、水質極佳，不管是漁船出海捕撈或是養殖海鮮，口感及鮮度受消費者喜愛，結合夏季芒果和情人果更是對味。
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