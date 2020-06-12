日環食天文奇景搶客 翁章梁發Q碰券摸彩送手機

搶21日百年難得一見的日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」（原名稱優鮮券）300元，全部限量5000份，21日鄉發送第一波千份，舉辦觀日食摸彩送大禮，有蘋果手機、空氣清淨機、腳踏車等豐富獎品。

翁章梁說，配合中央振興三倍券，第一階段配合21日日環食活動,先推出限量1000份、第二階段搭配安心旅遊啟動，7月推出，民眾來縣合法旅宿住宿，就可獲得300元消費券，全額用在合作店家消費。

包括特色餐飲、美食小吃、觀光工廠及伴手禮等合作店家；民眾至縣內4個觀日場地：北回太陽館、故宮南院、布袋高跟鞋教堂、牛埔仔大草原，觀賞日環食天文奇景, 憑109年5月、6月消費滿百發票可兌換一張摸彩券, 一張發票可兌換一張摸彩券, 有蘋果手機、空氣清淨機、腳踏車等豐富獎品。