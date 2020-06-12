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日環食天文奇景搶客 翁章梁發Q碰券摸彩送手機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
搶日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁（右二）下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」300元，舉辦觀日食摸彩送大禮。記者魯永明／攝影
搶日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁（右二）下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」300元，舉辦觀日食摸彩送大禮。記者魯永明／攝影

搶21日百年難得一見的日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」（原名稱優鮮券）300元，全部限量5000份，21日鄉發送第一波千份，舉辦觀日食摸彩送大禮，有蘋果手機、空氣清淨機、腳踏車等豐富獎品。

翁章梁說，配合中央振興三倍券，第一階段配合21日日環食活動,先推出限量1000份、第二階段搭配安心旅遊啟動，7月推出，民眾來縣合法旅宿住宿，就可獲得300元消費券，全額用在合作店家消費。

包括特色餐飲、美食小吃、觀光工廠及伴手禮等合作店家；民眾至縣內4個觀日場地：北回太陽館、故宮南院、布袋高跟鞋教堂、牛埔仔大草原，觀賞日環食天文奇景, 憑109年5月、6月消費滿百發票可兌換一張摸彩券, 一張發票可兌換一張摸彩券, 有蘋果手機、空氣清淨機、腳踏車等豐富獎品。

翁章梁強調，日環食21日登場，嘉義縣落在環食帶上，是全台最佳觀賞點，歡迎民眾至最佳觀日環食場地「北回歸線太陽館」，有YOY0唱跳表演、泡泡星球, 科學關關等精彩有趣集客活動，活動現場消費滿百贈觀日太陽眼鏡，限量2500支: 憑20日住宿嘉縣合法旅宿發票或收據，可至太陽館廣場文親局服務台領取300元Q碰券，21日活動當天現場美食小吃、伴手禮等20個攤位消費使用，得全額折抵不找零。

搶日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁（右四）下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」300元，舉辦觀日食摸彩送大禮。記者魯永明／攝影
搶日環食天文奇景旅遊商機，嘉義縣長翁章梁（右四）下午帶文化觀光局副局長李茂鍾等，宣布結合旅宿業推出贈送住宿旅客每房「Q碰券」300元，舉辦觀日食摸彩送大禮。記者魯永明／攝影

翁章梁 發票 高跟鞋教堂

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