青農夫妻檔張順程經營農場有成 又將同獲崑大企管碩士
台南市佳里區後庄張家農場主人張順程、李蕙合夫妻檔，即將一同自崑山科大企管研究所畢業，張順程全班第一名、李蕙合得到國際研討會最佳論文獎。他們兩個女兒各大學、五專護理科畢業，一家五口四名畢業生合拍畢業照。
年輕人紛紛從農村外移，張順程卻根留家鄉後庄，一步一腳印專業化經營農場，他和李蕙合共同經營，繁忙務農之餘不忘進修充電，參與農業論壇、智慧農業服務推廣等說明會，提升自我專業知識與技能。
經營農場有成後，夫妻一起進入崑大企管系中小企業服務管理產業碩士專班進修，選擇系統化知識建構與學習，結合理論與實務來提升農場經營成效，兩人都非常認真求學，也致力將經營農場的經驗，導入學術理論研究。
張順程的畢業論文「推動永續農業與農場經營之個案研究 —以張家農場為例」，由商管學院院長林清泉教授指導，他將自家農場作為個案研究，探討現代化永續農業經營模式，進入真實場域，實地了解農村環境，希望能為目前臺灣農耕環境帶來實質上的幫助，並建構富有「農業生產」、「農民生活」與「農村生態」的場域環境關係，實踐尊重大自然，並提高農業生產增加收入，維護自然生態，營造農耕與生活最佳場域。
李蕙合的論文「網路購物信心在網站內容與網路購物意願關係中的干擾效果研究」，由企管系陳怡昌副教授指導，投稿參加馬來西亞吉隆坡拉曼(TARC)大學舉辦的第8屆ICEBM創業與管理國際研討會榮獲最佳論文獎。
她以個案農場目標客群為研究對象，發現網路購物信心與網站內容，皆對網路購買小農產品意願有正向影響，有網路購物經驗與網站內容中的設計面向影響最大。論文考量個案農場現況、目標客群、主力產品等因素，提出了具體可行建議，受評審青睞獲獎。
企管系研究所所長呂德財表示，夫妻倆為人誠懇謙卑又踏實，求學期間認真上課，並擔任班長，相約所有同學一起進修一起畢業，並將所學分別應用在自己的事業上，實屬不易。期望未來望可吸引更多的青年返鄉從農，讓臺灣農業得以永續經營。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言