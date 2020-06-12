青農夫妻檔張順程經營農場有成 又將同獲崑大企管碩士

台南市佳里區後庄張家農場主人張順程、李蕙合夫妻檔，即將一同自崑山科大企管研究所畢業，張順程全班第一名、李蕙合得到國際研討會最佳論文獎。他們兩個女兒各大學、五專護理科畢業，一家五口四名畢業生合拍畢業照。

年輕人紛紛從農村外移，張順程卻根留家鄉後庄，一步一腳印專業化經營農場，他和李蕙合共同經營，繁忙務農之餘不忘進修充電，參與農業論壇、智慧農業服務推廣等說明會，提升自我專業知識與技能。

經營農場有成後，夫妻一起進入崑大企管系中小企業服務管理產業碩士專班進修，選擇系統化知識建構與學習，結合理論與實務來提升農場經營成效，兩人都非常認真求學，也致力將經營農場的經驗，導入學術理論研究。

張順程的畢業論文「推動永續農業與農場經營之個案研究 —以張家農場為例」，由商管學院院長林清泉教授指導，他將自家農場作為個案研究，探討現代化永續農業經營模式，進入真實場域，實地了解農村環境，希望能為目前臺灣農耕環境帶來實質上的幫助，並建構富有「農業生產」、「農民生活」與「農村生態」的場域環境關係，實踐尊重大自然，並提高農業生產增加收入，維護自然生態，營造農耕與生活最佳場域。

李蕙合的論文「網路購物信心在網站內容與網路購物意願關係中的干擾效果研究」，由企管系陳怡昌副教授指導，投稿參加馬來西亞吉隆坡拉曼(TARC)大學舉辦的第8屆ICEBM創業與管理國際研討會榮獲最佳論文獎。

她以個案農場目標客群為研究對象，發現網路購物信心與網站內容，皆對網路購買小農產品意願有正向影響，有網路購物經驗與網站內容中的設計面向影響最大。論文考量個案農場現況、目標客群、主力產品等因素，提出了具體可行建議，受評審青睞獲獎。