亞蔬獲外交部補助 贈400份蔬菜種子組合包給展望會

「亞蔬–世界蔬菜中心」響應台灣世界展望會「疫起總動員、守護兒童健康」活動，上午在亞蔬中心捐贈愛心種子，主任沃培睿代表贈送400份蔬菜種子組合包給台灣世界展望會，將轉交台南地區弱勢家庭栽種，預計幫助超過2千弱勢兒童家庭。

展望會表示贊助南部10850家庭，沃培睿聽了相當驚訝，「沒想到台灣看來這麼進步，竟還有這麼多弱勢家庭」，他說，亞蔬只要能力所及，有機會會幫助更多家庭，亞蔬也有組合包6種蔬菜食譜，提供協助簡易烹調美味食物。

種子包內有黃秋葵、長蒴黃麻（又稱黃麻葉或麻薏）、綠豆、空心菜、莧菜及落葵（俗稱皇宮菜）等6種可快速生長、營養價值高的傳統蔬菜種子。組合包內附作物特性、栽培管理、營養成分及簡易烹調說明。

亞蔬種原組組長方佐威表示，檢查種原庫挑選這6種可快速生長的作物，進行發芽試驗，確保種子的有效發芽率。他說，種子組合包是透過農委會動植物防疫檢疫局檢驗，並獲得植物檢疫證書，我們才能將種子送出。

沃培睿指出，當人們在享用自家栽種的蔬菜時，就能確保家人可攝取到足夠營養，遇到像新冠肺炎這類突如其來全球大流行時，家庭菜園可以提供相當的抵禦能力來對抗衝擊。

沃培睿感謝中華民國外交部提供生產愛心種子經費，他說，亞蔬中心四月初針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）設置工作小組，採取積極因應對策，期待降低人們在獲得食物過程遭遇的困難，進行策略研究了解疫情全球大流行對糧食系統的影響。