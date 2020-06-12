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預拌混凝土車躺鹽水溪大排！ 警消搶救翻落司機脫困

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區慶和路一段和鼎橋往鹽水溪3號橋路段，上午10時44分有水泥預拌混凝土車不慎翻落鹽水溪大排內，台南市消防局據報後馳抵現場，由特搜人員架梯協助52歲吳姓司機脫困，右上臂及右臉擦傷，意識清楚，經救護人員清洗傷口包紮止血送往安南醫院就醫。至於車禍原因仍由警方調查中。

消防局救災救護指揮中心據報後，派遣安和及特搜等5車、12人到場救援，警消及救護人員抵達現場後，發現水泥預拌混凝土車橫躺在大排之內，吳人則卡在駕駛座上頭。經呼喊後，吳意識清楚，人被嚇到，經特搜人員架梯後，吳自行爬出駕駛座，協助他脫困，幸無大礙。

旁觀民眾直呼「不可思議」，水泥車到底是怎麼開的？駕駛是否恍神，不慎翻落大排內，警方表示，車禍原因仍待釐清。

特搜人員架梯協助脫困52歲吳姓司機脫困，右上臂及右臉擦傷，意識清楚，經救護人員清洗傷口包紮止血送往安南醫院就醫。記者邵心杰／翻攝
特搜人員架梯協助脫困52歲吳姓司機脫困，右上臂及右臉擦傷，意識清楚，經救護人員清洗傷口包紮止血送往安南醫院就醫。記者邵心杰／翻攝
經警消人員呼喊後，吳意識清楚，人被嚇到，經特搜人員架梯協助將他救出脫困，幸無大礙。記者邵心杰／翻攝
經警消人員呼喊後，吳意識清楚，人被嚇到，經特搜人員架梯協助將他救出脫困，幸無大礙。記者邵心杰／翻攝
南市安南區慶和路一段和鼎橋往鹽水溪3號橋路段，上午10時44分有水泥預拌混凝土車不慎翻落鹽水溪大排內。記者邵心杰／翻攝
南市安南區慶和路一段和鼎橋往鹽水溪3號橋路段，上午10時44分有水泥預拌混凝土車不慎翻落鹽水溪大排內。記者邵心杰／翻攝

車禍

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