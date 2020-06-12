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離家30公里謀職大利多！ 交通、租屋都有補貼

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台西鄉青年林士凱運用「跨域就業津貼」，安心到外鄉找到自己最愛的工作。圖／虎尾就服中心提供
台西鄉青年林士凱運用「跨域就業津貼」，安心到外鄉找到自己最愛的工作。圖／虎尾就服中心提供

「工程師飄30里外勇敢追夢，跨域就業津貼來補助！」年輕人出外謀職，最頭痛的是交通費和租屋兩大負擔，勞動部推出「跨域就業津貼」，讓外出他鄉求職的年輕人，運用這項補貼，紓解生活負擔，安心追夢，虎尾就業服務站鼓勵年輕人善用這項資源，為自己翻轉人生找到著力點。

8年級的海口囝仔林士凱，家住雲林縣台西鄉，從小生活在保守的漁村，受環境薰陶，認為追求平隱的人生，參加公職考試可能是唯一的出路，大學時接觸機械工程，啟發他對力學的興趣，在完成碩士學業後踏入社會，開始了工程師的職涯。

林士凱剛畢業就順利進入台塑六輕，擔任助理工程師，負責工程監督與驗收，擁有令人稱羨的高薪，後來因工作型態與期待有著落差，7個月後不視家人和親友的反對，毅然離開這項工作領域。

漫長的待業期間，讓他一度開始懷疑自己對工作選擇的方向有誤，和其他人一樣思考著公職可能才是自己唯一的路，最後在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心就服員廖壬浩協助下，彼此一翻懇談， 也釐清了自己的新目標，得知「跨域就業津貼」政策可讓無後之憂，拓展新的工作範圍，離鄉勇敢追夢。

今年初，林士凱運用「跨域就業津貼」到遠離家鄉30公里外的建大工業公司擔任輪胎設計工程師，這項必須天天腦力激盪的工作，有創造性又有團隊合作的樂趣，成為他的最愛，每天樂在工作，他分享自己「不要怕挑戰，新的機會才會到來」的轉職經驗，有了這項資源的協助，更讓他新工作上安心發揮所長。

他說，畢業新鮮人總要在各種磨合中，找到自己最合適的工作，然而外漂族最擔心的就是租屋和交通負擔，有了這項補助，對初入社會兩袖清風的年輕人而言，幫助甚大，起碼可減少許多生活負擔，安心工作。

虎尾就業中心主任張春美表示，勞動部因應外飄族需求，相繼推出「跨域就業津貼」與初次求職的「青年跨域就業津貼」，可補貼交通、搬遷及租屋費用，居家與工作兩地距離30公里以上，每月可申請1至3000元不等的交通補助金，在外租屋也可獲6成的房租補助，每月最高發給5000元，兩者最多合併可申請12個月，因租屋須要搬家的人，最高也可申請3萬元的搬家津貼，這是相當貼心的補助，她勉勵年輕人善用。詳情可參閱台灣就業通網站「投資青年就業方案」或洽 (05)6330422。

台西鄉青年林士凱（中）運用「跨域就業津貼」，安心到外鄉找到自己最愛的工作。圖／虎尾就服中心提供
台西鄉青年林士凱（中）運用「跨域就業津貼」，安心到外鄉找到自己最愛的工作。圖／虎尾就服中心提供

勞動部 青年

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