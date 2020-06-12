離家30公里謀職大利多！ 交通、租屋都有補貼

「工程師飄30里外勇敢追夢，跨域就業津貼來補助！」年輕人出外謀職，最頭痛的是交通費和租屋兩大負擔，勞動部推出「跨域就業津貼」，讓外出他鄉求職的年輕人，運用這項補貼，紓解生活負擔，安心追夢，虎尾就業服務站鼓勵年輕人善用這項資源，為自己翻轉人生找到著力點。

8年級的海口囝仔林士凱，家住雲林縣台西鄉，從小生活在保守的漁村，受環境薰陶，認為追求平隱的人生，參加公職考試可能是唯一的出路，大學時接觸機械工程，啟發他對力學的興趣，在完成碩士學業後踏入社會，開始了工程師的職涯。

林士凱剛畢業就順利進入台塑六輕，擔任助理工程師，負責工程監督與驗收，擁有令人稱羨的高薪，後來因工作型態與期待有著落差，7個月後不視家人和親友的反對，毅然離開這項工作領域。

漫長的待業期間，讓他一度開始懷疑自己對工作選擇的方向有誤，和其他人一樣思考著公職可能才是自己唯一的路，最後在勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心就服員廖壬浩協助下，彼此一翻懇談， 也釐清了自己的新目標，得知「跨域就業津貼」政策可讓無後之憂，拓展新的工作範圍，離鄉勇敢追夢。

今年初，林士凱運用「跨域就業津貼」到遠離家鄉30公里外的建大工業公司擔任輪胎設計工程師，這項必須天天腦力激盪的工作，有創造性又有團隊合作的樂趣，成為他的最愛，每天樂在工作，他分享自己「不要怕挑戰，新的機會才會到來」的轉職經驗，有了這項資源的協助，更讓他新工作上安心發揮所長。

他說，畢業新鮮人總要在各種磨合中，找到自己最合適的工作，然而外漂族最擔心的就是租屋和交通負擔，有了這項補助，對初入社會兩袖清風的年輕人而言，幫助甚大，起碼可減少許多生活負擔，安心工作。