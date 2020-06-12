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水上鄉文小二用地廢止徵收延燒 翁章梁遭在野議員圍剿

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
議員楊秀琴（左）質詢縣長翁章梁（右）批縣府廢止徵收文小二用地不當。記者魯永明／翻攝
議員楊秀琴（左）質詢縣長翁章梁（右）批縣府廢止徵收文小二用地不當。記者魯永明／翻攝

嘉義縣水上鄉「文小二」學校用地，32年前縣府徵收，去年縣府評估無設校需求廢止徵收，原地主繳回1億2千萬徵收補償金，縣府還地於民，預定地 是空品區，引爆爭議；上午多名國民黨及無黨議員針對此案，聯手圍剿縣長翁章梁，批廢止徵收不當，違反民意，圖利地主，翁章梁說，廢止徵收合法正當，若有不法交檢調查辦。

議員楊秀琴、賴瓊如、王啟澧、陳福成聯合質詢，批縣府廢止徵收文小二用地不當，當初學校預定地農地，縣府用人民納稅錢徵收，做學校預定地，地主是縣府，目前做空品區公園用途，目前地價較徵收翻倍漲。

縣府廢止徵收，還地於民，圖利地主，王啟澧質疑該地預期開發利益驚人，指稱縣府「勾結財團出賣文小二」，質疑縣府為何不改蓋雙語實驗學校，他再度要求翁章梁，到廟裡發誓，未從中獲利，翁章梁說，此案交檢調調查，他授權王啟澧代他發誓，雙方言語交鋒。

陳福成說，過去未曾發生廢止學校預定地案例，未徵收公設地才可廢止還地，文小二用地已經完成徵收，發給地主補償費，翁章梁聽信幕僚意見，此案未經司法判決，就動用行政權廢止徵收還地，圖利地主，幕僚陷縣長於不義。

翁章梁說，廢止學校預定地徵收還地，全國各地都有相同案例，此案非首例，當前少子化，蓋雙語學校要花逾億元，學校蓋好也不好招生，廢止徵收發還地主，依法有據，文小二用地經審慎評估後，決定廢止徵收，過程合法。

議員賴瓊如（左）、陳福成（ 左 二 ）聯合質詢，針對縣府廢止徵收文小二用地質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝
議員賴瓊如（左）、陳福成（ 左 二 ）聯合質詢，針對縣府廢止徵收文小二用地質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝
議員王啟澧（右）縣府廢止徵收文小二用地質詢縣長翁章梁（左）。記者魯永明／翻攝
議員王啟澧（右）縣府廢止徵收文小二用地質詢縣長翁章梁（左）。記者魯永明／翻攝

翁章梁 補償金 嘉義

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