南市學生輔導諮商搶第一 建置法制標準作業

台南市教育局為落實市長黃偉哲的友善校園促進學生身心健康教育政策，編印「學生輔導諮商中心工作資源參考手冊」，內容重點有組織設置、個案檔案安全維護及校園危機事件處遇、三級輔導人力配置學校等，使學生輔導工作法制化、標準化，提升輔導效能。

黃偉哲強調，上任以來教育面向成績大幅進步，從遠見雜誌2020年評比，更是進度最多的縣市。台南市教育政策以「點亮每個孩子心中的希望」為理念，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」5大方向，其中建構校園安全新措施與管控平台，以及編製輔諮中心工作資源參考手冊的策進作法，就是在營造友善校園，提供學生安全學習環境，讓家長放心。

教育局長鄭新輝說，輔諮中心擔任學生三級輔導角色，各區配置專輔人員進行學生輔導工作，陪伴學生解憂，協助友善校園推動，包括性平教育、反霸凌宣導、網路成癮防制等。期盼第一線專輔人員以生態系統觀同時對學生、學校與家庭提供協助，除學生輔導外，並提供教師與家長專業諮詢服務，建構完備輔導系統，以促進學生身心健全發展。輔諮中心工作資源參考手冊也會持續進行滾動式修正，以更符合教育現場需求。