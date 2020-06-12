快訊

王浩宇臉書貼收到兩顆子彈 下午將在電視台前公開說明

看YouTube影片像在看廣告片？1鍵密技完封所有廣告

南市學生輔導諮商搶第一 建置法制標準作業

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局編印「學生輔導諮商中心工作資源參考手冊」，使學生輔導工作法制化、標準化，提升輔導效能。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局編印「學生輔導諮商中心工作資源參考手冊」，使學生輔導工作法制化、標準化，提升輔導效能。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為落實市長黃偉哲的友善校園促進學生身心健康教育政策，編印「學生輔導諮商中心工作資源參考手冊」，內容重點有組織設置、個案檔案安全維護及校園危機事件處遇、三級輔導人力配置學校等，使學生輔導工作法制化、標準化，提升輔導效能。

黃偉哲強調，上任以來教育面向成績大幅進步，從遠見雜誌2020年評比，更是進度最多的縣市。台南市教育政策以「點亮每個孩子心中的希望」為理念，聚焦在「扎根基本學力、美學創思力、問題解決力、智慧科技力及全球溝通力」5大方向，其中建構校園安全新措施與管控平台，以及編製輔諮中心工作資源參考手冊的策進作法，就是在營造友善校園，提供學生安全學習環境，讓家長放心。

教育局長鄭新輝說，輔諮中心擔任學生三級輔導角色，各區配置專輔人員進行學生輔導工作，陪伴學生解憂，協助友善校園推動，包括性平教育、反霸凌宣導、網路成癮防制等。期盼第一線專輔人員以生態系統觀同時對學生、學校與家庭提供協助，除學生輔導外，並提供教師與家長專業諮詢服務，建構完備輔導系統，以促進學生身心健全發展。輔諮中心工作資源參考手冊也會持續進行滾動式修正，以更符合教育現場需求。

教育局 黃偉哲

延伸閱讀

影／黃偉哲：寧可外國人不來 也不要讓疫情被帶進來

南鐵住戶首波強制拆除 黃偉哲：盼為多數人的福祉努力

台南將推「三倍券」加碼優惠 涵蓋商圈、旅宿、交通

黃偉哲提閱讀GDP新構想 台南首創K到12閱讀理解平台

相關新聞

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

6月21日夏至當天下午兩點44分，台灣本島將可看到難得一見的特殊天象「日環食」，錯過這次，要再看到可得再等195年，要等...

青農夫妻檔張順程經營農場有成 又將同獲崑大企管碩士

台南市佳里區後庄張家農場主人張順程、李蕙合夫妻檔，即將一同自崑山科大企管研究所畢業，張順程全班第一名、李蕙合得到國際研討...

影／警局志工陳採眉罹癌坐輪椅 「做到站不起來為止」

嘉義市政警察局今天辦理109年警察節慶祝大會，市長黃敏惠出席表揚模範警察、績優員警、警義消、民防、志工後表示，嘉義市治安...

離家30公里謀職大利多！ 交通、租屋都有補貼

「工程師飄30里外勇敢追夢，跨域就業津貼來補助！」年輕人出外謀職，最頭痛的是交通費和租屋兩大負擔，勞動部推出「跨域就業津...

水上鄉文小二用地廢止徵收延燒 翁章梁遭在野議員圍剿

嘉義縣水上鄉「文小二」學校用地，32年前縣府徵收，去年縣府評估無設校需求廢止徵收，原地主繳回1億2千萬徵收補償金，縣府還...

不怕底層藏爛芒果 台南玉井果菜市場推「安心標章2.0」

台南愛文芒果上市了！為了保障消費者在台南市農產運銷公司-玉井場，安心購買芒果，推出「安心標章2.0」，民眾在購買過程中「...

自閉症高一單親學生全國自行組裝第一 最年輕儲備國手

台南市慈幼工商汽車科一年級學生吳彥坤，參加全國自行車組裝技能競賽及國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，以最年輕選手之姿榮獲...

搶日環食旅遊商機 阿里山高跟鞋教堂太平雲梯搶客

中央氣象局天文站預報，21日發生日環食，錯過要等195年；疫情解封，為搶難得百年際遇觀測及國旅商機；嘉義縣阿里山國家風景...

影／黃偉哲：寧可外國人不來 也不要讓疫情被帶進來

台南市長黃偉哲今天上午主持登革熱防治隊伍啟動，他表示，因疫情影響而關閉國境，使得登革熱境外移入病例大減。公衛專家臆測入秋...

東石鄉網寮村拍攝國片蚵豐村熱映 村民：故事是真的

疫情趨緩，下半年台灣電影第一砲「蚵豐村」率先上檔放映，立委陳柏惟獻聲為電影宣傳，副總統賴清德日前也進電影院觀看支持，這部...

稻江停辦學生逆襲要求原校就讀 教育部南下溝通

嘉義縣稻江科技暨管理學院5月13日，無預警宣布8月停招、停辦，師生一個不留，教育部逾半個月未核定，百餘名學生組自救會，拒...

水電工之子翻轉人生 崑大電機林峻逸推上6國立研究所

崑山科大電機系畢業生林峻逸靠著積極求學態度及完善時間管理，課業維持全系第一、參與競賽獲佳績，還考取證照、爭取專利、參與研...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

晶悅國際飯店6月底熄燈 慨捐客房床組、家具給社福團體

台中綠空鐵道北段年底完工 空中綠廊最遠至台中公園

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

直播／奉天宮董事長：大甲媽遶境辦得急 要讓大家來不及參加

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。