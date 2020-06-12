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不怕底層藏爛芒果 台南玉井果菜市場推「安心標章2.0」
台南愛文芒果上市了！為了保障消費者在台南市農產運銷公司-玉井場，安心購買芒果，推出「安心標章2.0」，民眾在購買過程中「磅秤交易資訊透明化」，列印新標籤交易單據明細，將有清楚明顯標示「農民編號」、「購買重量」、「追溯碼」、「客服電話」，確實執行品質及價格標示加強宣導及查核，嚴格為消費者權益把關。
台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，過去的安心標章是貼紙，農民常會互借，或是有人撿到冒用，造成消費糾紛，今年的「安心標章2.0」是過磅後再印出來，那一位農民出售編號一清二楚，目前是移動式過磅機，旺季可達20至30台，消費者切記「一定要過磅」。
台南玉井是芒果的故鄉，最受歡迎的愛文芒果，預計在二周進入產量高峰，也是各地民眾每年夏日必定朝聖景點，清晨4點到8點是交易最熱閙的，接著就是民眾採買。
玉井果菜市場因進場動線不明確，經常造成交通混亂，為了解決這個問題。今年特別提前在各出入口張貼動線指示圖，協助改善每年壅塞的交通問題，讓消費者進入玉井場內能有便利採買環境空間。民眾可先上官方臉書或網站詳細訊息通知。
臺南市農產運銷公司玉井果菜市場內芒果品種眾多，民眾可以整箱、整籃一次購足，加上芒果冰店林立，每年夏天湧入大量前來休閒、美食、觀光、旅遊的人潮。
臺南市農產運銷公司表示，「頂級愛文芒果禮盒」一直相當受到歡迎，今年推出全新設計禮盒，整體以「夏」的熱情作為主軸、襯托出芒果新鮮在地現採、繽紛色彩，貼心手提禮盒將成為「台南好芒」首選特色伴手禮，歡迎上網選購。
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