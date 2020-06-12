自閉症高一單親學生全國自行組裝第一 最年輕儲備國手

台南市慈幼工商汽車科一年級學生吳彥坤，參加全國自行車組裝技能競賽及國際展能節職業技能競賽國手選拔賽，以最年輕選手之姿榮獲第1名及儲備國手。消息傳來，師生以他為榮。

生長在單親家庭的吳彥坤，自小就被認為過動，到了國中時，因為不擅與人互動、易怒且情緒控管不佳，曾多次與老師起衝突，一度是老師眼中的「問題學生」。後來診斷出罹患俗稱自閉症的亞斯伯格症，還領了輕度身心障礙證明。吳彥坤的爸爸為了專心照顧他，辭去了工廠課長職務，改行在市場擺攤賣五金雜貨。

吳彥坤說，因擺攤收入不穩定，國三時家裡的經濟狀況變差，他為了將來能早點出社會工作，所以選擇念慈幼汽車科來學習一技之長。學習中由曾為國際技能競賽國手的老師鄭宗明，以及歷屆全國技能競賽獲獎選手指導老師洪埜??，指導他參加自行車組裝技能競賽。

吳彥坤說，這是他第一次參加比賽，參賽者也有老師傅，自己必須在時間內將1輛自行車完全拆解再重新組裝，最難的就是編輪的部分。

比賽時雖很緊張，不過還是依照平常練習的手法，順利完成考驗，原本他以為拿到前5名就不錯了，很驚訝竟然拿第1名。他爸爸也相當開心，並把得獎訊息通知親朋好友。

老師鄭宗明說，他要求選手要有最好的成績，當然也會給學生最佳的環境及最好的工具，提供可發展的舞台，加上學生肯認真學習，自然而然就會有好成績。吳彥坤上周還參加了台中市政府舉辦的促進就業巧聖技藝新秀選拔，近日也可望傳回捷報。

慈幼校長謝光洲指出，慈幼汽修科學生也連續兩年在證照考試中分別考取37張與33張乙級證照，都是南市高職汽修科之冠，凸顯學校在軟硬體與師資上都具技職翹楚實力，能滿足學生升學或就業的全方位需求，是對技職體系有興趣的國中畢業生好選擇。