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搶日環食旅遊商機 阿里山高跟鞋教堂太平雲梯搶客

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
雲嘉南濱海管理處定21日下午2點到6點，在布袋鎮高跟鞋教堂，舉辦夏至日環食觀測×夏日夕陽海風音樂會活動。圖／雲嘉南濱海管理處提供
雲嘉南濱海管理處定21日下午2點到6點，在布袋鎮高跟鞋教堂，舉辦夏至日環食觀測×夏日夕陽海風音樂會活動。圖／雲嘉南濱海管理處提供

中央氣象局天文站預報，21日發生日環食，錯過要等195年；疫情解封，為搶難得百年際遇觀測及國旅商機；嘉義縣阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海風景區管理處、太平社區發展協會，21日將分別在阿里山、高跟鞋教堂太平雲梯，舉辦觀測及玩樂活動，太平雲梯推出優惠遊程套票；高跟鞋教堂有音樂會及摸彩。

梅山鄉太平社區舉辦「日月合璧映太平日環食觀賞系列活動」，遊程套票399 元，內含登太平雲梯票卷、茶席品茗、遊程導覽、餐食、日環食觀測眼鏡及人員解說。

太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺，是台灣海拔最高景觀吊橋，雲梯從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景，將梅山36彎美景盡收眼底，天氣好遠眺嘉南平原明媚風光，活動時間：21日下午1點，遊程下午1點半到傍晚6點，活動地點：太平雲梯服務中心，聯絡電話：(05)2571215。

雲嘉南濱海管理處定21日下午2點到6點，在布袋鎮高跟鞋教堂，舉辦夏至日環食觀測×夏日夕陽海風音樂會活動，打造環食帶最夯打卡與觀測秘境，特搜9個雲嘉南地區必去景點，以AR APP推出好康集點活動。

特選三組不插電表演帶領大家徜徉樂海，現場安排天文體驗、美食文創攤位及幸福高跟鞋抽獎活動，現場提供高跟鞋專屬紀念觀日太陽眼鏡，架設觀測望遠鏡並有專業操作解說人員，壓軸摸彩，最大獎品是2019iPad7平板電腦。

阿里山國家風景區管理處21日，推出「2020阿里山夏至體驗活動」，主場在阿里山公路台18線上牛埔仔愛情大草原，並在台18線、鄒族部落及西北廊道沿線，規畫9大觀測點及系列活動。

梅山鄉太平社區21日日環食在太平雲梯，舉辦「日月合璧映太平日環食觀賞系列」。圖／取自太平雲梯臉書
梅山鄉太平社區21日日環食在太平雲梯，舉辦「日月合璧映太平日環食觀賞系列」。圖／取自太平雲梯臉書

高跟鞋教堂 阿里山 太平雲梯

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