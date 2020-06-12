影／黃偉哲：寧可外國人不來 也不要讓疫情被帶進來

台南市長黃偉哲今天上午主持登革熱防治隊伍啟動，他表示，因疫情影響而關閉國境，使得登革熱境外移入病例大減。公衛專家臆測入秋後新冠肺炎會捲土重來，他說，寧可外國人不來，也不要讓進來的外國人把疫情帶進來，慎重請疫情中心考量。

天氣轉趨炎熱，正式登革熱病媒蚊孳生季節，環保局今天在中西區東菜市旁舉行登革熱防治啟動，黃偉哲率環保局、衛生局、市場處、中西區公所志工進行宣導並清除孳生源。

黃偉哲表示，新冠疫情雖紓緩，但不能掉以輕心，還是要嚴整準備。他說，5年前台南爆發登革熱大流行，有了這一慘痛經驗，更要戒慎恐懼；今年因疫情影響，目前仍關閉國境，也使得近外移入的登革熱病例大減。但從另一角度來看，不能等閒視之，因為台南市部分地區病媒蚊指數仍高，因此要戒慎恐懼，做最好的準備；也希望沒登革熱疫情，過快樂暑假。