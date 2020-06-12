東石鄉網寮村拍攝國片蚵豐村熱映 村民：故事是真的

疫情趨緩，下半年台灣電影第一砲「蚵豐村」率先上檔放映，立委陳柏惟獻聲為電影宣傳，副總統賴清德日前也進電影院觀看支持，這部拍攝沿海養蚵為主的網寮村故事，引起迴響，觀眾好奇故事是真的嗎？參與協助劇本及拍片的養蚵村民戴芳謀說，故事是真的，電影主角一家人本姓戴，已搬離網寮。

戴芳謀說，導演林龍吟4年前帶劇組人員，進駐網寮村，取景拍攝，劇本故事來自他們提供的真人真事，不過，男主角「喜翔」演的電影角色「黃順明」一家人，已搬離網寮，導演拍攝的鎮安宮燒王船祭，是真實的。

導演帶新生代演員林禹緒、陳莘太，搭膠筏到外傘頂洲搭景拍攝，當初導演來拍片，村民還請示鎮安宮王爺是否同意？獲王爺應允，電影片中述說，部分養蚵民轉型觀光漁筏，目前村內就有2艘觀光漁筏。

許多觀眾看完電影，好奇網寮人口老化外流，養蚵不賺錢難維生嗎？戴芳謀說，他20年前從外地返鄉投入養蚵，收入比上班好，只是電影情節突顯的人與土地關係，父子情情結，觀念差異，漁村轉型議題，留給大家思考。