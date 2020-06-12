解決公設保留地長久未徵收 台南西港啟動通盤檢討
為解決公設保留地長久未徵收的問題，台南市政府啟動西港都市計畫公共設施專案通盤檢討，並舉辦公開展覽說明會，都發局指出，此次西港公設專通草案內容解編8處已無開闢需求的公設保留地，預期可增加住宅區0.9公頃。
都發局表示，此次檢討的公設保留地面積約有 2.47公頃，其中透過市地重畫整體開發後可增加住宅區約0.9公頃，另外，公園用地也能同步取得開闢到位，市長黃偉哲特別指示務必達成維護地主權益、興闢周邊公共設施、提升市民生活環境品質的三贏效益。
都發局長莊德樑指出，位於中山路現況部分作為西港區隊清潔隊辦公廳及調解委員會使用的市場用地，經環保局表示仍有使用需求，配合調整為機關用地，以符管用合一；另位於西港國中西北側部分已作為學校使用之公1用地，配合調整為學校用地，以符實際需求。
都發局表示，民眾在公開展覽期間所提的意見，都會併同計畫草案提交都市計畫委員會審議。
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