米羅遇到蒙德里安 嘉市幼兒園社區彩繪義賣荔枝

嘉義市貝萊登幼兒園與精忠社區，日前邀請藝術家彩繪社區長照據點，並由市長黃敏惠為彩繪貓頭鷹點睛，今天上午舉辦「社區防治性別暴力彩繪揭牌」，幼兒園小朋友並義賣荔枝，收入捐給圳頭里長照據點，作為長輩共餐加菜金。

貝萊登幼兒園長李琇如表示，幼兒園內有12棵樹齡超過一甲子老荔枝樹，為結合課程丶幫助孩子們探索社區歷史文化，日前和圳頭里長楊文俊會商後，決定彩繪長照巷弄據點，並義賣六月結實纍纍的荔枝，做為社區共餐加菜金。

藝術策展人、齊方斯的妻子范儷瓊說明，這次社區彩繪主題是「當米羅遇到蒙德里安」，波卡圓點森林的貓頭鷹在微笑，藝術家帶著幼兒園孩子們，為圳頭里長照巷弄C據點眷村診療所房子換新裝，以超現實主義及幾何風格壁畫，讓米羅和蒙德里安相遇社區，社區入口則彩繪波卡圓點丶貓頭鷹，前天上午還邀請市長黃敏惠與小朋友同歡，為貓頭鷹點睛。