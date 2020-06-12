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米羅遇到蒙德里安 嘉市幼兒園社區彩繪義賣荔枝

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠、市議員黃露慧，前天都參加社區彩繪活動。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠、市議員黃露慧，前天都參加社區彩繪活動。記者卜敏正/攝影

嘉義市貝萊登幼兒園與精忠社區，日前邀請藝術家彩繪社區長照據點，並由市長黃敏惠為彩繪貓頭鷹點睛，今天上午舉辦「社區防治性別暴力彩繪揭牌」，幼兒園小朋友並義賣荔枝，收入捐給圳頭里長照據點，作為長輩共餐加菜金。

貝萊登幼兒園長李琇如表示，幼兒園內有12棵樹齡超過一甲子老荔枝樹，為結合課程丶幫助孩子們探索社區歷史文化，日前和圳頭里長楊文俊會商後，決定彩繪長照巷弄據點，並義賣六月結實纍纍的荔枝，做為社區共餐加菜金。

藝術策展人、齊方斯的妻子范儷瓊說明，這次社區彩繪主題是「當米羅遇到蒙德里安」，波卡圓點森林的貓頭鷹在微笑，藝術家帶著幼兒園孩子們，為圳頭里長照巷弄C據點眷村診療所房子換新裝，以超現實主義及幾何風格壁畫，讓米羅和蒙德里安相遇社區，社區入口則彩繪波卡圓點丶貓頭鷹，前天上午還邀請市長黃敏惠與小朋友同歡，為貓頭鷹點睛。

楊文俊表示，感謝貝萊登幼兒園發起這個活動，並邀請新銳藝術家吳筱瑩，和法國藝術家齊方斯共同指導丶彩繪社區，讓社區變得更美麗、更充滿活力。

嘉義市長黃敏惠帶著小朋友，為彩繪貓頭鷹點睛。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠帶著小朋友，為彩繪貓頭鷹點睛。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠參加貝萊登幼兒園彩繪社區活動。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠參加貝萊登幼兒園彩繪社區活動。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠參加貝萊登幼兒園彩繪社區活動。記者卜敏正/攝影
嘉義市長黃敏惠參加貝萊登幼兒園彩繪社區活動。記者卜敏正/攝影
貝萊登幼兒園今天義賣荔枝，作為社區長輩的加菜金。記者卜敏正/攝影
貝萊登幼兒園今天義賣荔枝，作為社區長輩的加菜金。記者卜敏正/攝影

幼兒園 貓頭鷹 長照

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