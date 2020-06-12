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稻江停辦學生逆襲要求原校就讀 教育部南下溝通

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣稻江科技暨管理學院無預警宣布8月停招、停辦，師生一個不留，教育部逾半個月未核定，百餘名學生組自救會，拒絕轉學安置，教育部今天派人南下溝通。記者魯永明／攝影
嘉義縣稻江科技暨管理學院無預警宣布8月停招、停辦，師生一個不留，教育部逾半個月未核定，百餘名學生組自救會，拒絕轉學安置，教育部今天派人南下溝通。記者魯永明／攝影

嘉義縣稻江科技暨管理學院5月13日，無預警宣布8月停招、停辦，師生一個不留，教育部逾半個月未核定，百餘名學生組自救會，拒絕轉學安置，要求原校就讀，接連在校門、北上教育部抗爭；教育部今天派人南下與教職員及學生代表溝通；明天上午稻江將如期舉辦最後一屆畢業典禮。

畢業典禮前籠罩母校即將停辦陰影，雖然校方宣稱要做私校退場典範，提供慰問金讓教職員優離退，但校方在教育部未核定停辦前，片面宣布停招停辦，引發軒然大波，高教工會批影響學生受教權，學生自救會要求原校就讀畢業。

教育部高教司副司長梁學政昨天出面，接受學生自救會陳情表示，稻江5月28日申請停辦，教育部審查中，未做決定前，學校須正常辦學，不可片面停辦，教育部查核停辦計畫，包括是否充分與師生溝通，以保障學生權益為最優先，兼顧教職員工權益，教育部發文學校警告，不可任意動用學校資金，如有違反，依私校法解散董事會。

代理校長洪大安說，教育部派人上、下午分別與教職員及學生座談溝通，不對外開放，校方調查，有百餘名學生不願接受轉學，希望原校就讀畢業，校方與教育部、學生將研商大家可以接受的辦法。

「我們不是皮球被踢來踢去！」學生自救會說，為保障學生受教權，要求學校及教育部在15日前回應學生家長訴求，他們抗議學校「師生一個不留」，背棄師生，訴求：「原校畢業，限期回覆！」

教育部 自救會 高教

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