下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

6月21日夏至當天下午兩點44分，台灣本島將可看到難得一見的特殊天象「日環食」，錯過這次，要再看到可得再等195年，要等到「2215」年的6月28日才能再看到；在台灣就算只想看到日全食，也要再等50年，2070年4月11日才能看到。不過這次也不是全台灣都看得到，南瀛天文館呼籲民眾把握機會觀賞。

南瀛天文館指出，這次日環食帶通過金門縣、澎湖縣、嘉義縣市、雲林縣南部、台南市北部、花蓮縣南部及台東縣北部，環食帶外的地區可看見日偏食。位在環食帶中心線區域可看見1分鐘左右的日環食，環食帶邊緣區域僅能看到幾秒鐘的日環食。

各地發生日環食的時間有些許差異，以嘉義市中心為例，當地時間下午兩點49分開始「初虧」，4點時13分42秒日環食開始，4點14分12秒達到「食甚」－即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點時25分「復圓」，全部過程長達2小時36分。