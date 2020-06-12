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下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣
6月21日夏至當天下午兩點44分，台灣本島將可看到難得一見的特殊天象「日環食」，錯過這次，要再看到可得再等195年，要等到「2215」年的6月28日才能再看到；在台灣就算只想看到日全食，也要再等50年，2070年4月11日才能看到。不過這次也不是全台灣都看得到，南瀛天文館呼籲民眾把握機會觀賞。
南瀛天文館指出，這次日環食帶通過金門縣、澎湖縣、嘉義縣市、雲林縣南部、台南市北部、花蓮縣南部及台東縣北部，環食帶外的地區可看見日偏食。位在環食帶中心線區域可看見1分鐘左右的日環食，環食帶邊緣區域僅能看到幾秒鐘的日環食。
各地發生日環食的時間有些許差異，以嘉義市中心為例，當地時間下午兩點49分開始「初虧」，4點時13分42秒日環食開始，4點14分12秒達到「食甚」－即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點時25分「復圓」，全部過程長達2小時36分。
南瀛天文館表示，本次天文館雖不在環食帶範圍內，但也可看到月亮對太陽的遮蔽率高達97%的日偏食。當日下午在天文館日晷廣場同步辦理日偏食觀測活動，有日食主題講座及提供現場網路直播，南瀛天文館呼籲民眾，日食發生時太陽亮度仍然很強，坊間的減光濾片，不一定適合，必須準備適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間也不宜太久，以免眼睛受到永久傷害。對此南瀛天文館特別針對活動當日來館參觀的民眾免費提供日食專用觀測眼鏡，歡迎全國民眾一同前來參與這次世紀盛事。
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