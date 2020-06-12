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水電工之子翻轉人生 崑大電機林峻逸推上6國立研究所

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
林峻逸(中)與夥伴研發智能網球發球機獲獎。圖／林峻逸提供
林峻逸(中)與夥伴研發智能網球發球機獲獎。圖／林峻逸提供

崑山科大電機系畢業生林峻逸靠著積極求學態度及完善時間管理，課業維持全系第一、參與競賽獲佳績，還考取證照、爭取專利、參與研究計畫、代表學校參展，更一口氣推上6間國立大學研究所，他用實力證明，「只要願意做，人的潛力無限大」，畢業典禮將獲頒市長獎、智育獎、傑出專業榮譽獎及王嘯雲先生獎學金。

林峻逸父親原在水電行工作，他高三時因公司倒閉父親失業，便跟著家人遷居台南經營小吃生意，受父親水電專長影響，升學時選擇電機系。因家中經濟困境，為幫忙負擔家計，大學期間八點多到校上課，下課便幫忙家中做生意，忙到清晨兩、三點已成為日常，為了把握學習機會，他利用下課空檔複習學業，不懂的立刻問老師，堅持在當堂課就弄懂一切，上班前也會找些題目來做，沒有一點時間浪費。林峻逸笑說，「只要休息太久，就會想到比我厲害的人一定還在努力，就會打起精神堅持下去。」

靠著這股不放棄的動力，林峻逸課業成績維持全系第一，把握展現實力機會，參與競賽拿下優異成績，曾獲第19屆旺宏金矽獎評審團銀獎與應用組新手獎、萬潤2018創新創意競賽大專組金牌獎、第9屆全國大專院校智動化設備創作獎佳作，參賽作品進一步取得中華民國專利，也代表學校四處參展，並考取經濟部產業人才能力鑑定的電動車機電整合工程師初級，參與經濟部能源局產業中小能源用戶節能診斷服務計畫等，「每一天都當三天用」。

林峻逸說，他其實很容易緊張，對自己也沒有自信，遇到比賽或是人多的時候，就會緊張到胃絞痛，講話還會語無倫次，但他靠著反覆練習，並堅定告訴自己，「你做得到」、「你很厲害」來為自己建立信心。靠著這股不放棄的毅力，讓他在各方面表現都相當傑出，並經由推薦甄試錄取成功大學系統及船舶機電整合系研究所、臺北科技大學自動化研究所、中山大學電機研究所、中正大學電機研究所、雲林科技大學電機研究所、高雄科技大學電機研究所等6間國立大學。

「態度決定高度，努力決定一切。」林峻逸表示，崑山科大讓他擁有可以發揮的舞臺，也學到口語表達、學科專業，甚至是當一個隊伍的領導者需要的特質，把握機會虛心學習。「在成功的時候，不要忘了拉別人一把，在我們遇到貴人時，也要試著變成別人在人生的貴人。」林峻逸提到不管是家人、老師還是朋友，都是他的貴人，曾經有老師看他為了寫程式留到很晚，還為他買便當，鼓勵他繼續往前，讓林峻逸非常感動。他提到：「今天有這樣的我，絕對不是只有我的努力，這群貴人扶持著我，才有現在的我。」

一口氣上6間國立研究所，林峻逸選擇雲科大電機所，他說，拿到碩士學歷後要先到小公司磨練經驗跟技術，期望總有一天能夠獨立經營一間公司，他說，「我的父母為了這個家拼命工作，即便患了糖尿病、腰傷，都沒日沒夜的努力，做水電時甚至差點有生命危險。所以，我的夢想很簡單，就是趕快成為一個可以扛起家裡經濟的人，讓辛苦大半輩子的父母可以趕快享福。」

林峻逸(右1)獲2019旺宏金矽獎銀獎。圖／林峻逸提供
林峻逸(右1)獲2019旺宏金矽獎銀獎。圖／林峻逸提供
林峻逸獲第19屆旺宏金矽獎評審團銀獎與應用組新手獎。圖／林峻逸提供
林峻逸獲第19屆旺宏金矽獎評審團銀獎與應用組新手獎。圖／林峻逸提供

崑山科大

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