聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林跨新虎尾溪脊背橋將完工 邀民眾許新橋一個美名
橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的跨新虎尾溪脊背景觀橋即將完工，縣府公開徵選新橋名稱，即日起至6月24日止，分為二階段讓民眾上網選出屬意的橋名，獲得最高票的橋名，將再抽出一位幸運投票者，贈送精美禮物，縣府邀請民眾踴躍參與，許新橋一個美名。
縣府工務處長汪令堯指出，跨新虎尾溪橋屬高鐵聯外道路改善計畫，新建橋樑連結虎尾鎮高鐵特定區及二崙鄉，全長174公尺、寬26.7公尺、塔高30公尺，橋面採斜索式放射狀設計，塔高外觀則為金黃色的「稻穗」造型，象徵雲林發展農業的意象。
汪令堯表示，該橋自107年7月開始動工，施工品質獲得108年國家金質獎佳作及金安獎優等的肯定，目前工程已接近完工，預定今年7月中旬舉辦通車典禮。民眾行經該橋，已能看見亮眼的大橋外觀，預期也將成為地方上的嶄新地標。
縣長張麗善表示，線上徵選第一階段開放至12日中午12時止，民眾除可投選選單內的6項橋名，也可在「其他」欄位提供新橋名；第二階段則於6月13日至24日舉行，邀請民眾一起至投票網頁選出最具代表性的新名。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言