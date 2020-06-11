雲林跨新虎尾溪脊背橋將完工 邀民眾許新橋一個美名

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的跨新虎尾溪脊背景觀橋即將完工，縣府公開徵選新橋名稱，即日起至6月24日止，分為二階段讓民眾上網選出屬意的橋名，獲得最高票的橋名，將再抽出一位幸運投票者，贈送精美禮物，縣府邀請民眾踴躍參與，許新橋一個美名。

縣府工務處長汪令堯指出，跨新虎尾溪橋屬高鐵聯外道路改善計畫，新建橋樑連結虎尾鎮高鐵特定區及二崙鄉，全長174公尺、寬26.7公尺、塔高30公尺，橋面採斜索式放射狀設計，塔高外觀則為金黃色的「稻穗」造型，象徵雲林發展農業的意象。

汪令堯表示，該橋自107年7月開始動工，施工品質獲得108年國家金質獎佳作及金安獎優等的肯定，目前工程已接近完工，預定今年7月中旬舉辦通車典禮。民眾行經該橋，已能看見亮眼的大橋外觀，預期也將成為地方上的嶄新地標。

縣長張麗善表示，線上徵選第一階段開放至12日中午12時止，民眾除可投選選單內的6項橋名，也可在「其他」欄位提供新橋名；第二階段則於6月13日至24日舉行，邀請民眾一起至投票網頁選出最具代表性的新名。