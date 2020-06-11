搶救湯德章故居募得1746萬 文史團體宣告達標

台南文史團體搶救台南市二二八事件受難者湯德章故居，對外募款1個月到今天午夜截止，截至下午5時，集資金額已達新台幣1746萬元，文史團體認為原則已成功達標。

台南文史團體5月11日發起購屋保存湯德章在中西區友愛街的故居，原訂第一階段頭款1000萬元5月29日繳納，但因募款不足，資金籌集期限從5月29日延至6月11日，金額訂在至少1600萬元，也就是新屋主的開價。

台南市文化資產保護協會理事黃建龍告訴中央社記者，募款截止期限是今天午夜，截至下午5時，已有7948人捐款，集資1746萬元；因還有約100萬元的大筆捐款尚未匯入，協會預估午夜前可籌募1800多萬元。

黃建龍說，協會原先希望能集資2000萬元，以支付購屋及完成過戶、成立信託管理等，確保湯德章故居永久保存，雖然募款結果不如預期，但也募得1600萬元的購屋款項，原則上已達標，未來再調整支出及作業就行。

出生於1907年的湯德章是台南人，父親是日本警官新居德藏（原姓坂井），母親湯玉是高雄內門人，湯德章曾赴日本求學就讀法律，並通過日本高等文官司法人員考試，返回台南後成為執業律師。

1947年二二八事件發生時，湯德章擔任處理委員會台南分會治安組長，出面安靖地方秩序卻遭捕，同年3月13日遭押赴民生綠園公開槍決，直到白崇禧來台後，湯德章被高等法院宣判無罪，為時已晚。

如今，湯德章名列台南歷史名人，他在中西區友愛街故居是2層樓建築，副總統賴清德擔任台南市長時，2015年3月親自主持掛牌儀式，掛上「湯德章故居」的牌子。

今年4月傳出湯德章故居確定再度易主將遭拆除，因這棟建築屬私人民宅，無法定文化資產身分，無法強制保留，台南市文化資產保護協會緊急向台南市文化資產管理處提報文資審議，文資處依「文化資產管理法」第20條規定，公告湯德章故居為暫定古蹟。